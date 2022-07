Alejandro Nieto no ha perdido el tiempo. El flamante ganador de Supervivientes se alzó en la noche de este jueves con el cheque de 200.000€ de premio de mano de Lara Álvarez y no de Olga Moreno, de uno de los concursos más duros de la televisión. Una victoria que se cerraba en la gala que se recordará como la del reencuentro de Anabel y Yulen en España, y después de superar a Ignacio de Borbón, Nacho Palau y Marta Peñate en una gala que ha batido los récords de audiencia. Y tan solo unas horas después, el novio de Tania Medina ya cumplía uno de los sueños que tenía mientras permanecía en la isla.

El ganador de Supervivientes disfrutaba de su novia a la vuelta a la realidad en España abandonando junto a ella el plató y compartiendo el reencuentro en redes sociales con un romántico beso que apenas podíamos disfrutar en la stories. Así lo compartía Tania Medina debido a la falta de luz en el coche, pero en la que sí podíamos apreciar las ganas que la pareja tenían de reencontrarse.

A pesar de que han pasado pocas horas de descanso debido a lo tarde que salió del plató y lo que, a juzgar por las horas de publicación de Tania, han madrugado esta mañana. Un madrugón que tenía un motivo y es que Alejandro ha querido cumplir un gran sueño: comerse un bocadillo de jamón serrano en el hotel.

Una escena que para Tania ha sido "mis buenos días". Y es que, la pareja ha sido muy feliz en el reencuentro disfrutando de cada momento y poniéndose al día hablando de todos los flecos que tenían pendientes, tal y como Alejandro dijo al oído de su novia al abrazarse a su llegada al plató. ¿Habrán tenido la conversación pendiente de Tania?

