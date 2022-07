Anabel Pantoja ha vuelto a encontrar el amor en 'Supervivientes'. La colaboradora de 'Sálvame' ha comenzado una relación con Yulen Pereira, con el que ya ha pensado incluso en la posibilidad de ser madre a pesar de que antes nunca había querido. Ahora, su amiga Susana ha querido 'mojarse' y desvelar qué le parece la relación de amor que ha surgido entre ellos dos, aclarando si piensa que tienen futuro juntos. No te pierdas nada de lo que piensa sobre esta relación haciendo click en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que, de momento, no todos parecen confiar en esta historia de amor. De hecho, Kiko Matamoros ha reiterado en más de una ocasión que no cree que vayan a durar mucho tiempo fuera de Honduras por los planes de futuro que tiene Yulen Pereira, en los que el deporte juega un papel fundamental. Además, Belén Esteban también se ha pronunciad sobre este tema claro que no puede opinar sobre él hasta que no lo conozca.

Ahora, Susana ha reaparecido para acudir al concierto de Rosalía, al que también han asistido otras personas como Belén Esteban y Vania Millán con su pareja Julián. Un momento en el que ha aprovechado para hablar sobre este asunto y desvelar cómo cree que se tomará Anabel Pantoja los rumores que existen acerca de que Omar Sánchez tiene una nueva ilusión. Descubre qué ha dicho sobre este y otros temas pinchando en el vídeo.

