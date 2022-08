Nacho Palau está ingresado de urgencia. El ex de Miguel Bosé ha dado un gran susto a sus compañeros y familiares puesto que se encuentra ingresado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Clínic de Valencia con síntomas de hinchazón en la cara y problemas respiratorios severos que le han llevado a ser intervenido y mantenerse hospitalizado, tal y como han confesado en 'Sálvame' algunos de los compañeros de 'Supervivientes' del valenciano.

Lo cierto es que el ex Superviviente no se encuentra bien desde que llegó de la isla de Honduras y es que, nada más aterrizar en España ya mostraba síntomas de hinchazón en la cara. Una reacción alérgica a algo que no supieron identificar y que Kiko Matamoros relaciona con la tarántula que comió en el concurso, algo que no se conoce. No obstante, tuvo que ser tratado durante la gran final del concurso, lo que le llevó a no estar al 100% de sus condiciones físicas cuando se jugaba el famoso cheque de 200.000€ y el título de ganador del reality. El mismo motivo que le llevó a ausentarse del debate final.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desde 'Sálvame' han asegurado que "tiene problemas para respirar" y que ha sido operado aunque se desconoce a día de hoy el diagnóstico, tanto que ni siquiera conocen el motivo por el que ha sido operado. "Está en el hospital, pero está haciéndose unas pruebas de la intoxicación que cogió en Honduras. Como no lo miraron a tiempo, al estar tanto tiempo con esa intoxicación y 'las pilas atoradas' y no poder respirar, lo quieren observar", asegura Desirée Rodríguez. "No puede respirar y está en tratamiento para calmarle los dolores. No saben qué es lo que tiene".

Por su parte, Lydia Lozano sostiene que "tiene problemas de respiración, que es lo que más les preocupa. Por eso no duró nada en la prueba de la apnea", recordaba, "ahora le están haciendo todo tipo de pruebas porque lo más chungo es que no averiguan qué le pasa". Hasta el momento ni Nacho Palau ni su familia se han pronunciado, y es que el propio Palau no contesta a los mensajes de sus compañeros, algo que les preocupa, quedándose a la espera de conocer su diagnóstico.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io