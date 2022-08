Hace justo un mes, Antonio David Flores nos sorprendía mostrándonos su faceta más desconocida. Su novia compartía un vídeo en el que el excolaborador de televisión nos enseñaba sus habilidades con la música al ritmo de una guitarra. Ahora, parece que el padre de Rocío Flores no esconde su afición por la música y se ha arrancado al ritmo del cajón flamenco con Marta Riesco. La reportera ha compartido un vídeo en la que la podemos ver cantando una romántica canción mientras su novio la acompaña con este instrumento musical.

Un romántico vídeo con el que la pareja acalla, una vez más, las dudas sobre su relación. Y es que, la canción de Falete 'SOS' no puede venir mejor para defender su amor, tantas veces puesto en duda.

"Y no hagas caso de lo que diga la gente, tienen envidia porque yo amo libremente.

Por que mi amor es como un pájaro silvestre no se puede enjaular....

Y vuela siempre buscando la fantasía

De nido en nido como paloma "perdía"

Está "cansao" de secretos y mentiras

Buscando un gran amor

Que sea capaz de enamorarme cada día

Velar mi sueño mientras que duermen mí

Mirarme siempre con la mirada encendía

Igual que miro yo... "

Marta Riesco y Antonio David se han reencontrado hace tan solo unos días después de un mes separados. La colaboradora de televisión y el tertuliano viven sus primeras vacaciones en pareja. Ahora, tras cuatro semanas separados por sus diferentes compromisos familiares y profesionales y tras protagonizar una romántica escapada a Mallorca, ambos se encuentran en Málaga, concretamente a Rincón de la Victoria.

Un lugar muy especial del que no han dudado en presumir a través de sus redes sociales compartiendo unas instantáneas en las que se les puede ver divirtiéndose como nunca en una piscina con unas impresionantes vistas. Una imagen con la que dejan claro que su amor es más fuerte que nunca.

Marta Riesco Instagram

Marta y Antonio David han demostrado que están cada día más unidos a pesar de su ruptura al principio de su noviazgo. Han dejado de esconderse para mostrar y gritar su amor a los cuatro vientos. Así, en las historias de Instagram que comparte la reportera podemos ver lo enamorados que están.

