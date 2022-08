Isa Pantoja ha demostrado ser uno de los miembros del clan Pantoja con las ideas más claras. Su vida dio un vuelco de 180º cuando antes de cumplir los 18 año Isabel Pantoja anunciaba que su hija pequeña se encontraba esperando su primer hijo. Mucho ha llovido desde las primeras fotografías de una jovencísima Isa Pantoja con su barriga de embarazada abandonando Cantora. Concretamente han pasado más de ocho años, los mismos que tiene su hijo Albertito. Su llegada le hizo madurar de forma precipitada. Después de varios fracasos sentimentales, Isa Pantoja se encuentra centrada en sus planes de futuro con Asraf Beno.

La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha logrado encontrar la estabilidad con él. Nadie daba un duro por su relación cuando después de salir de 'Gran Hermano VIP' decidieron apostar todo por su amor. Desde hace dos años la pareja ha visto frustrados sus planes de boda. Primero fue la pandemia, después los diversos conflictos familiares que han marcado al clan Pantoja en los últimos años.

El joven que conquistó su corazón en su paso por el reality de Telecinco y con el que ya lleva más de tres años de intensa relación, se declaraba a la joven hace más de dos años y pedía su mano. Asraf se ponía de rodillas para hacerle la famosa pregunta en un lugar de ensueño: Medina Azahara, a ocho kilómetros de la ciudad de Córdoba y con los mejores testigos, varias de las mejores amigas de la hija de la tonadillera.

Juntos planean celebrar una boda por todo lo alto, pero lo han ido posponiendo por motivos familiares, pero parece que ya no están dispuestos a esperar más: "Ojalá prontito podamos empezar a organizar todo. Quería dar un tiempo para que se arreglaran las cosas y que todos estuviéramos más tranquilos, ¡pero es que así me pueden dar las mil y una noches!. Entonces es igual es hora de organizarlo porque las ideas las tengo muy claras", explicaba la joven a través de un 'preguntas y respuestas' a sus seguidores.

Su vida sentimental no ha sido nada fácil. Idas y venidas con el padre de su hijo: Alberto Isla, con el que ahora mantiene una excelente relación. Una boda y un divorcio con Alejandro Albalá, su pareja más mediática. Su corto pero intenso noviazgo con Omar Montes. Ahora, parece que ha encontrado la persona con la que pasar el restos de sus días. Llevan más de tres años de relación y conviven juntos desde hace más de dos. Han logrado encontrar el equilibrio. No solo les une el amor, también su pasión por la vida sana y el deporte.

Sus planes de ser madre

Isa Pantoja es una madre entregada. Albertito la ha hecho madurar a pasos agigantados y ha sido para ella el mejor regalo. La joven sabe muy bien que su educación es lo más importante, por eso confesaba a sus seguidores que es el "único capricho" que se da, invertir en la educación de su pequeño.

Ocho años después de convertirse en madre por primera vez son muchos los que se preguntan si a sus 26 años Isa tiene entre sus planes ser madre otra vez. La joven lo tiene claro, cuando acabe la carrera de Derecho lo hará, poniendo de esta manera una fecha exacta a la llegada de nuevos hijos.

"Tengo ganas, sí. Me gustaría tenerlo como mucho en dos años. Quiero terminar la carrera antes. Sé que lo que es ser madre desde hace ocho años y no la cambio por nada", explicaba la joven.

También dejaba claro que ve su futuro en televisión y que tiene varios proyectos en mente: "me gusta donde estoy y me aporta todo lo que necesito. Siempre con los pies en el suelo. Lo he visto desde niña y no conozco vida que no sea ésta. En un futuro me gustaría ejercer mi profesión. Pero como ya lo comenté varias veces, si dejo la tele sería completamente por VOCACIÓN".

