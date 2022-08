Han pasado dos semanas desde que Sonia Ferrer y Sergio Fontecha dieron el 'sí, quiero', con una boda por todo lo alto y desde entonces la pareja está disfrutando de una exótica luna de miel de la que han hecho partícipes a sus seguidores a través de las redes sociales. Y es que la modelo ha compartido algunas de las fotografías que se han hecho en su viaje por dos de los países más visitados del este de África: Tanzania y Kenia. Unos destinos tan exóticos como lujosos que han exprimido disfrutando de sus playas y su fauna, y es que, además de visitar el parque nacional de Kenia, también han acudido a disfrutar de unas idílicas playas de Tanzania donde Sergio le ha hecho una auténtica sesión de fotos a su mujer pero no solo disfrutando del mar sino también de los anocheceres con las dunas de fondo. "Momentos inolvidables", señalaba Ferrer en una imagen en la que se la puede ver disfrutando de una bebida con el anochecer de fondo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sonia Ferrer se ha descubierto como una auténtica apasionada de los elefantes por lo que la pareja ha disfrutado al máximo del Masai Mara, parque nacional de Kenia, donde tuvieron la suerte de poder ver una manada de elefantes africanos. "Sabéis que solo en África, los cazadores furtivos matan más de 20.000 elefantes al año? Sabéis que es una especie al borde de ser declarada en peligro de extinción? Iba a explicar lo que me pasa por la cabeza al pensar que alguien pueda sentir placer matando a un ser vivo pero es que sigo de luna de miel y no tengo yo el cuerpo para malos pensamientos".

Tras una semana llena de emociones, la pareja comienza a despedirse de su viaje aunque Sonia ha hecho toda una declaración de intenciones de no olvidarse de estas ciudades: "Volveremos a casa con el firme propósito de repetir pero lo más probable es que no sea así. Hay demasiados destinos pendientes…", explicaba en una publicación reciente. Lo cierto es que después de disfrutar de las temperaturas cálidas y las cristalinas aguas africanas, ambos se preparan para la vuelta a la rutina ya convertidos en marido y mujer.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io