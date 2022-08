Sonia Ferrer, más enamorada que nunca View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) La presentadora ha compartido una romántica fotografía desde un todoterreno desde ha podido ver la puesta de sol junto a su recién estrenado marido. Sonia está disfrutando al máximo de su luna de miel con Sergio Fontecha.

Jorge Javier Vázquez desvela el destino de sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) El presentador de Mediaset ha puesto rumbo a sus deseadas vacaciones donde está disfrutando de unos días de desconexión. Este año Jorge Javier ha escogido Perú como destino para sus vacaciones.

Kiko Rivera presume de mujer View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El hijo de Isabel Pantoja ha compartido una romántica imagen junto a su mujer Irene Rosales con la que se encuentra disfrutando de unas días de desconexión en medio de su ajetreada agenda laboral como DJ.

Marina y Jesús, un amor a prueba de balas View this post on Instagram A post shared by Marina García (@mgarciarod) La pareja a la que conocimos gracias a 'La isla de las tentaciones' nos ha demostrado que siguen tan enamorados como el primer día y que no hay nada que destruya su amor inquebrantable.

La foto más divertida de Chiara y Fedez View this post on Instagram A post shared by FEDEZ (@fedez) La influencer y su marido nos tienen acostumbrados a las fotos más estéticas de toda Instagram, para ello es la reina de las redes sociales. Pero a veces se divierten compartiendo imágenes tan divertidas como ésta.

