Nacho Palau no pasa un buen momento de salud. Tras muchos días de especulaciones en los medios con la salud del finalista de 'Supervivientes', DIEZ MINUTOS ha podido confirmar el estado real del ex de Miguel Bosé, que ya está en su casa, tras recibir el alta médica el pasado domingo 14 de agosto. En nuestro número de papel que ya está en el kiosco, podrás ver todas las imágenes de la salida del hospital del artista arropado por su novio Cristian Villela, que no se separa de su lado y, junto a su familia y su madre Lola, está siendo su mejor apoyo en estos delicados momentos. Nacho ya está más tranquilo, a la espera de los resultados de las numerosas pruebas médicas que le han realizado en el hospital Clínico de Valencia, donde acudió voluntariamente, y no de urgencia, para consultar su dolencia con sus médicos de siempre.

Como podrás ver EN EXCLUSIVA EN DIEZ MINUTOS, a la puerta del hospital, Cristian siempre ha estado a su lado dándole el apoyo que Nacho necesita. Nacho Palau vuelve de Honduras a España, después de 15 semanas de concurso, el lunes 25 de julio. Regresa con la cara hinchada y se somete a un reconocimiento médico tras el que le diagnostican un cuadro alérgico, le ponen medicación con corticoides y le prohíben comer frutos secos y chocolate. Pero a Nacho le esperaba la gran final de 'Supervivientes' el jueves 28 de julio, y puso todo de su parte, pero no pudo aguantar la prueba de apnea porque estaba medicado y las fuerzas le fallaban. El día siguiente, el viernes 29 de julio, Nacho tenía una entrevista con DIEZ MINUTOS y acudió puntual a la cita. Llegó con la cara hinchada y comentando que traía de Honduras una alergia, como le dijeron. Las tres horas de producción transcurrieron con normalidad pero al final de la sesión de fotos, Palau estaba agotado por haber dormido muy pocas horas, ya que venía de disputar la final del reality. En la tarde de ese mismo día tenía dos grabaciones en Telecinco, una de ellas el 'Debate final de Supervivientes', pero no se encontraba bien, declinó acudir al programa y fue a urgencias, donde le hicieron nuevas pruebas y de donde se marchó a la espera de resultados.

Agencias



Pero transcurrían los días y Nacho Palau seguía con la cara hinchada, por lo que decidió acudir a su hospital, el Clínico de Valencia, el jueves 4 de agosto. Lo hizo de manera voluntaria, no de urgencia. Allí le realizaron varias pruebas y los médicos le aconsejaron que se quedara unos días ingresado, hasta que el domingo 14 de agosto le dieron el alta para que siguiera con el tratamiento en su casa a la espera de resultados. A pesar de todo lo que se ha publicado, DIEZ MINUTOS ha podido saber que Nacho Palau no fue intervenido quirúrgicamente. Durante los días de ingreso le realizaron numerosas pruebas médicas, la última el jueves 11. No se sabe si se trata de un cuadro alérgico o no. Lo único cierto es que en estos momentos se encuentra con las mismas molestias y medicado en su casa, a la espera de resultados. Siempre contando con el apoyo de su pareja Cristian, con quien proyecta montar un negocio, tal como confesó en esta revista. Según fuentes cercanas a la familia del valenciano, Nacho está muy ilusionado con su nuevo proyecto de vida junto a su pareja. Y además confía en que su acercamiento con Miguel Bosé, que le felicitó por su concurso, sea una realidad a corto plazo por el bien de sus cuatros hijos.