La salud mental de los jóvenes es una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad y nadie mejor que Javier Urra para hablar sobre este tema. Este prestigioso psicólogo, primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, ha representado a España en foros internacionales como la ONU o el Parlamento Europeo, además de ser autor de numerosos libros, el último sobre 'El ser humano, un ser espiritual', en el que diferencia la espiritualidad de la religión. Sobre sus libros y psicología charlamos con Javier Urra que nos revela por qué cree que han aumentado las enfermedades mentales. "A que estamos en una sociedad que ha perdido la razón de la existencia. Ya lo explicó Nietzsche en su libro 'La muerte de Dios'. Sin una razón para vivir, se buscan alternativas para no caer en el abismo de la desesperación, antesala del suicidio" y revela cuáles son esas alternativas. "Consumo de droga, del alcohol, además de una gran desorganización del mundo laboral, familiar, de pareja, y una escasa educación e información para afrontar la frustración, y un no poner limites a los deseos y apetencias", dice.

"Los trastornos mentales afectan a jóvenes, a personas maduras y a quienes ya han entrado en la tercera edad" afirma y da las claves para detectar que una persona padece este tipo de trastornos. "Se detectan por los cambios que experimenta su conducta, por problemas en la atención o en la concentración. También por mantener unos hábitos poco saludables, hacia uno mismo o hacia los demás. Incluso por un repliegue de la timidez, de la nostalgia, por encerrarse en sí mismos, y otras veces por ser muy expansivos", afirma Javier Urra en esta entrevista.

Alberto Bernardez. HEARST

Javier Urra reconoce que la soledad puede ser uno de los graves problemas de la sociedad actual. "La soledad afecta a algunos mayores, pero también a muchos jóvenes que saben que el resto de sus conocidos, de sus amigos, van a quedar para divertirse, para relacionarse, mientras ellos se quedan apartados. Esa es una soledad muy agobiante que produce un gran sufrimiento, lo que lleva a muchos de ellos a refugiarse en las pantallas para encontrar otro tipo de relación, diferente a la de piel con piel" y cree que los niños deberían estudiar una asignatura que les enseñe a estar solos. "Es muy importante enseñar a los niños a saber aburrirse, a emplear la imaginación, la creatividad, a saber estar solos con sus propios pensamientos y sentimientos. Es importante que los niños vayan a un hospital a visitar enfermos, a besar a la abuela que tiene Alzheimer, aunque parezca que no les entiende. Es decir, tenemos que formar no sólo en información y conocimiento, también en el carácter que nos permite afrontar las exigencias de la vida, como es el sufrimiento", asegura.

Alberto Bernardez. HEARST

Javier Urra revela si cree que las heridas del alma son las más difíciles de curar. "Lo intento explicar en mi libro 'El ser humano, un ser espiritual', que acabo de editar, y que versa sobre el sufrimiento del alma, que va mucho más allá de la mente y, desde luego, mucho más allá de lo que pueda ir el cerebro. Tenemos algunas vacunas para que el sufrimiento no se instale de manera crónica, hablamos no del olvido, pero sí del perdón" y añade qué podemos hacer para que el dolor no se cronifique. "Desde siempre, la espiritualidad nos ayuda a vivir. Los hombres, además de ser seres físicos, biológicos, sociales y culturales, somos espirituales. Y por ello tenemos menos riesgos de caer en la depresión" y desvela si, en alguna ocasión, ha necesitado ir a un psicólogo. "Personalmente he sabido afrontar la vida sin tener que ir a un profesional, a un colega. Durante el Covid falleció mi madre, y fue muy duro porque tenía Alzheimer y vivía en una residencia. Fue muy complejo, primero porque hubo que llevar su cadáver a una cámara frigorífica, después al crematorio y cuando nos dieron las cenizas pasaron meses hasta que pudimos darle tierra en el panteón que la familia tenemos en Estella, Navarra... Afortunadamente, soy una persona fuerte, optimista, agradecido a la vida y supe afrontarlo. Y hoy por hoy no he necesitado ayuda", cuenta.

Alberto Bernardez. HEARST

Javier Urra también habla de religión y música y cuenta cuál es la banda sonora de su vida. "Sería 'En forma' ('In the Mood'), de Glen Miller (el músico estadounidense de big band que arrasó en los años 40 y que ya es una leyenda); me pone en forma y me gusta compartirla con los demás" y nos revela si es un buen marido. "Sí, pero me doy cuenta de que he compartido demasiadas veces la psicología con la familia", afirma.



Entrevista realizada en la terraza del Florida Park, en el Parque de El Retiro, Madrid

Mi foto favorita

Cedida Javier Urra

"Esta foto me gusta porque estoy en la Academia de Psicología de España, de la que soy Académico de Número, dando la respuesta al ingreso del nuevo académico Enrique Echeburua".