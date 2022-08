Este verano está siendo muy complicado para Elena Tablada y Javier Ungría. La pareja ha decidido romper su relación temporalmente, algo que ya se notaba puesto que no se veía nada de ellos como pareja en sus redes sociales. El no compartir nada juntos, cuando siempre se han mostrado muy cariñosos, es lógico que hagan saltar las alarmas y son muchos los planes que tenía preparados para esta época del años. En concreto Elena disfrutó del festival de música Mad Cool, de un viaje con sus hijas a Disney World y de su último viaje a la playa. De todo ello ha compartido la modelo bonitas fotografías, pero Javier no estaba en ninguno de esos recuerdos.

Ha sido la propia Elena Tablada la que ha confirmado la ruptura a través de sus redes con un emotivo storie. "Después de 6 años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna es un camino de rosas hemos decidido dar un 'pare' para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad", comenzaba explicando.

Instagram

"Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos. Quien me conoce sabe que mis hijas son lo más importante que tengo en mi vida, y si me veo en la posición de ponerlas en una balanza siempre pesarán más ellas. El amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente y creó un ser maravilloso por el cual estaremos unidos siempre", finaliza la diseñadora de joyas.