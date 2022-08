Lydia Bosch ha sufrido un percance durante sus vacaciones de verano. La actriz ha utilizado sus redes sociales para compartir el incidente que ha padecido y que ha provocado una fea herida en su cara. La actriz, que participó con éxito en 'Tu Cara Me Suena 9', ha disfrutado de unos días de descanso en su Barcelona natal y, al parecer, ha sido allí donde una tabla de skate golpeó, por accidente, su rostro provocándole una aparatosa herida en forma de L en la frente. Lydia Bosch quiso compartir con sus más de 279.000 seguidores de Instagram las consecuencias del accidente aunque siempre sin perder el sentido del humor.

"❤️L #SeñalesQueAparecenPorUnGolpetazoDeUnSkateVoladorConCaidaLibre 🛹

#QueSuerteTengo" fueron las palabras que Lydia Bosch escribió junto al selfie que se tomó frente al espejo y gracias al que hemos podido ver las heridas causadas por el 'skate' volador que han dejado una buena marca en la frente de la actriz.

Muchos han sido los comentarios de apoyo que Lydia Bosch ha recibido tras contar el incidente que ha sufrido con el skate. "Oooouuuuuccccchhhhhhh" escribió su amiga Genoveva Casanova. "Madre mía gordi!!!!!! Baya golpetazo!!! 😳😳😳😳", fueron las palabras de Patricia Cerezo. Su hija mayor, Andrea Molina, también le mostró su apoyo. "Mamina !! Siempre protegida desde arriba 🙂💛🙃", fueron sus palabras.

A pesar del incidente con el skate, Lydia Bosch disfruta de su verano en compañía de sus seres queridos. La actriz ha pasado unos días en su Barcelona natal y una de sus visitas más especiales ha sido el exterior de su colegio: el Jesús María de San Gervasio.

"Camine esta vez, saboreando cada paso con el corazón encogido por la emoción , al revivir un montón de recuerdos que ahora, como si de magia se tratase, aparecían en forma de imágenes tremendamente nítidas. Muchos , muchos años hacía que no pisaba ese suelo … que no subía esas escaleras de piedra… Me quede con las ganas de cruzar esa puerta y entrar en mi colegio …", escribió en sus redes junto a imágenes del paseo y confesó que espera repetir visita con su mejor amiga de la infancia.