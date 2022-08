Javier Ungría reaparece tras la confirmación de su separación temporal de Elena Tablada. La pareja estaba pasando sus vacaciones de verano por separado y, el pasado 17 de agosto y tras la publicación de las primeras informaciones sobre una posible ruptura, la diseñadora confirmaba el fin temporal de su matrimonio a través de sus redes sociales. Elena Tablada escribió un emotivo mensaje en sus Stories donde revelaba qué había ocurrido en su relación. "Después de 6 años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna es un camino de rosas hemos decidido dar un 'pare' para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad", aseguraba la diseñadora en sus primeras palabras tras su ruptura.

"Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos. Quien me conoce sabe que mis hijas son lo más importante que tengo en mi vida, y si me veo en la posición de ponerlas en una balanza siempre pesarán más ellas. El amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente y creó un ser maravilloso por el cual estaremos unidos siempre", continuaba Elena Tablada en su mensaje.

Este 18 de agosto, un día después de que Elena Tablada confirmara su separación temporal de Javier Ungría, el empresario ha visitado el que fue su domicilio conyugal para recoger a Camila, la hija que tienen en común y que nació el 21 de abril de 2020. Javier no quiso hablar con los medios y no bajó la ventanilla al salir del garaje con su coche pero si levantó el dedo pulgar en señal de que todo estaba bien cuando le preguntaron cómo se encontraba.

Desde el 18 de marzo de 2022, cuando celebraron el Día del Padre y el cumpleaños del empresario, Elena Tablada y Javier Ungría no compartían fotos juntos en sus redes sociales lo que podría demostrar que su relación llevaba tiempo en crisis. Ahora se han separado temporalmente tras seis años de amor. Fue en 2018 cuando celebraron una espectacular boda en Cuba y en 2020 nació Camila, su primera hija en común. Ahora solo el tiempo dirá si su ruptura es temporal o definitiva.