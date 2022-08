Emma García disfruta de un descanso agridulce. La presentadora ha sufrido un revés profesional en los últimos meses después de la cancelación, sin previo aviso, de 'Viva la vida'. El programa terminaba su emisión en junio y semanas después la presentadora disfrutaba de las vacaciones en un paradisíaco lugar junto a su marido y su hija, Uxue, las cuales ya han finalizado. Y es que la vasca ha puesto rumbo a uno de sus grandes refugios: su ciudad nata, Donostia, tal y como ha compartido ella misma a través de las redes sociales, la que ahora se ha convertido en su forma de comunicación con sus seguidores.

La vasca pasa estos días junto a su familia al completo, aunque será el primer verano que la familia pase sin su padre, quien falleció hace unos meses. Y es que para Emma García la familia es la prioridad, por lo que ha decidido evadirse de todo con este viaje familiar en el que se ha tomado una gran desconexión. Según la revista 'Semana', la presentadora permanecerá en tierras vascas durante dos meses para desconectar.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desde que se cancelara 'Viva la vida', Emma García se ha centrado en disfrutar del tiempo libre y cargar las pilas para la siguiente temporada pues puede que la veamos en algún nuevo proyecto. A pesar de que actualmente la presentadora no tiene programa, sí que mantiene su contrato de larga duración con Mediaset por lo que podría ocupar cualquier puesto y no sería de extrañar verla al frente de un nuevo proyecto.