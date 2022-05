Emma García ha acudido a la entrega de Premios Inocente, a la que estaba nominada por su labor en 'Mamás en Acción', un proyecto en el que le hace muy feliz poder colaborar. La presentadora ha confesado que, en su opinión, lo más bonito de ser conocida es poder ser la cara visible y aportar su granito de arena en labores solidarias como esta. Un momento muy especial donde no ha podido evitar acordarse de su padre, al que sigue echando mucho de menos.

"Al final da igual la edad que tengas porque cuando pierdes a mi padre en este caso la ausencia se nota, y a medida que pasan los días más, por eso cuando pienso en estos niños que algunos no han conocido a sus padres pues no me puedo quejar, solo dar visibilidad y ayudar", ha confesado dejando claro que esta iniciativa le toca muy de cerca y le emociona mucho.

Gtres

La presentadora no ha dudado en explicar también cómo se encuentra su madre, de la que está muy pendiente, sobre todo desde que falleció su padre. "Bien, es fuerte y es ley de vida y siendo una vez más un ejemplo para sus tres hijos. No quiere dar guerra, no quiere molestar y ahí estamos apoyándola en todo lo que necesita y ella apoyándonos a nosotros", ha confesado dejando claro que todos están intentado sobrellevar la pérdida lo mejor que pueden.

Además, Emma se ha mostrado muy orgullosa al reconocer que siempre le han dicho que se parece mucho a su padre en el carácter, y es que ambos son reservados e introvertidos. Ahora, ha confesado que piensa volver a cogerse "un mes y pico" de vacaciones en verano, ya que el resto del año no tiene. Un momento en el que ha aprovechado para desvelar qué es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre. "Desconectar, relajarme, quitarme los tacones y ponerme el moño... sobre todo dedicarme a mi familia, que es lo más importante para mi y mi prioridad",ha indicado.

La presentadora ha recordado que han sido meses muy complicados y ahora aprecia mucho más lo que le rodea. "Han sido meses complicados a nivel personal y estoy muy centrada en mi madre, y en mi padre allá donde esté. Disfrutar de todos esos momentos que los apreciaba ya pero ahora todavía un poco más", ha zanjado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io