Para Lucía Rivera, el tema de su padre biológico siempre ha sido un tema complicado de tratar y en el que no ha querido entrar en detalle nunca. Sólo de vez en cuando ha hablado ante los medios cuando le han preguntado sobre si existe relación o no con él, pero este verano todo ha cambiado, y es que Lucía ha encontrado las fuerzas para escribirle una carta a ese hombre que le dio la vida pero con el que apenas tiene trato a día de hoy, y al que se refiere en esa misiva que se ha hecho pública como 'X'.



Ha sido a través de newsletter online 'Club de cartas' que ha estrenado su amiga la influencer Estefanía Ruiz donde Lucía se ha sincerado: "Has sido un pilar invisible que me ha permitido coger más aire", han sido unas de las palabras más llamativas de la joven, entre las que también hemos visto que se pregunta si se parecerán a día de hoy: "A veces me pregunto si eres tan sensible como yo, tan romántico y soñador"; "si nuestras manos y piernas seguirán siendo iguales y si cada año que pasa sin saber de ti nos parecemos más o somos más desconocidos que nunca", ha escrito.

Tampoco ha dejado pasar la oportunidad de contar abiertamente lo que sentía de pequeña al saber que era adoptada, y es que la figura paterna la cubrió el torero Cayetano Rivera, que tuvo una larga relación con su madre, Blanca, y decidió adoptar a la pequeña legalmente como su hija dándole también su apellido: "Cuando era pequeña me aterraba la idea de contar que soy adoptada por parte de padre, porque este hecho fue motivo por el que me hicieron bullying durante muchos años", ha reconocido. Un tema que, sin duda, está íntimamente relacionado con la depresión que ha sufrido durante años y que reconoció recientemente.

¿Quién es el padre biológico de Lucía Rivera?

La actriz Blanca Romero, madre de la modelo, no ha sido nunca precisamente abierta con el tema, y Lucía tampoco, aunque eso cambió en el año 2015, cuando en una mudanza las dos se encontraron con una foto antigua en la que salía él, Blanca y Lucía de bebé. Era ésta última quien la compartía en redes y donde se le podía ver por primera vez: se trataría de un modelo británico que respondería al nombre de Warren.