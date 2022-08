La última edición de Supervivientes tuvo todos los ingredientes posibles. Además del romance entre Anabel y Yulen, Marta Peñate primero y Kiko Matamoros después fueron foco de polémica, y no faltaron las trampas. Apenas llevaban un par de semanas cuando Anuar se convertía en el foco de las críticas y es que la dirección señalaba que había hecho fuego de una forma muy sospechosa, acusándole de hacer trampas. Algo que, finalmente, se confirmó y por lo que recibió un castigo a pesar de que Asraf seguía negándolo constantemente.

Ahora, Anuar ha dado los detalles en una entrevista que ha concedido al programa 'Vaya vaina' de Twitch recordando que fue por culpa de un chivatazo de Kiko Matamoros el motivo por el que todo salió a la luz: “Me hicieron un juicio allí, Lara Álvarez estaba con el mazo y todo”, explicaba el ex superviviente, quien reconoce que, al haber cámaras por todas partes, negó la situación pero no mintió en exceso para no quedar muy mal con la audiencia. "Llevábamos tres días sin fuego, dos de mis compañeros cayeron malos", recordaba Anuar, "en la cabaña les dije 'hoy comemos caliente pero hay que hacerlo bien, tenéis que montar un show y yo lo hago'".

El exconcursante recuerda cómo durante un tiempo, a pesar de las sospechas, nadie pudo recriminarle nada por la falta de pruebas, pero un enfrentamiento con Kiko Matamoros hizo que él lo soltara. "No me parece tan grave porque al final es supervivencia y mi equipo estaba malo, teníamos que comer caliente y ganar pruebas".

El castigo de ese juicio fue cuidar 48 horas el fuego, algo que recuerda como una pesadilla: "fue el peor momento que pasé en 'Supervivientes' porque son 48 horas sin dormir, con la ceniza...". Y es que a pesar del asesoramiento psicológico con el que cuentan en el programa, Beno ha reconocido que en las últimas semanas de su concurso llegó al límite en varias ocasiones por lo que deseaba salir de aquella isla. Algo que explica el mal humor y los enfrentamientos que protagonizó en la recta final: "Tuve mucho hate hasta el final donde ya vieron que no soy así... tuve errores e hice cosas mal pero luego me emocioné mucho en la despedida".

En 2 meses y 1 semana, Anuar confiesa que "lo peor es el hambre" aunque las picaduras de los bichos también están en el ranking de los peores momentos y es que "se cree la gente que hace frío porque nos ven abrigados pero es por las picaduras... los mosquitos son enormes".