Kiko Matamoros ha confesado cómo 'Supervivientes' le ha ayudado a terminar de superar sus adicciones. En enero de 2021, el colaborador televisivo hablaba por primera vez sobre su adicción a la cocaína. "Yo soy cocainómano desde los quince años", confesó entonces. Durante su estancia en Honduras, el padre de Laura Matamoros afirmó que "se puede vivir sin aditivos y conservantes" y se mostraba orgulloso de que su estado de salud fuese mucho mejor que cuando comenzó la aventura.

De regreso a España, en su primera entrevista en el 'Deluxe', Kiko ha explicado cómo ha superado sus adicción a las drogas. "No es el concurso el que me provoca que deje esa adicción. Tengo un problema serio y me dicen que no tengo riego en la mucosa y el siguiente paso es la necrosis. El médico me dice: 'tienes que dejar de esnifrar cocaína'. Me voy tocado para casa porque también me dice que una vez que se necrose no hay recuperación posible", ha contado el colaborador.

Captura TV

"Me ponen un tratamiento. Estoy así un mes y medio antes de ir al concurso. Se me cambia por otro menos agresivo cuando ingreso en 'Supervivientes', que he seguido manteniendo allí con la supervisión del equipo médico. He dejado de roncar, me entra el aire por la nariz, la mucosa se ha recuperado y tengo la firme voluntad de no meterme una raya en mi put* vida. Además, tengo el compromiso con mi pareja de no hacerlo", ha aseguradi. Unas palabras que han sido aplaudidas por los colaboradores del plató, incluidos aquellos con los que momentos antes había tenido un sonado desencuentro.

Kiko reconoce que no le está costando porque "me he dado cuenta de que no puedo permitirme ese lujo si quiero tener un poco de calidad de vida y si quiero descansar por las noches... No me pasaba una gota de aire por la nariz".

Otro tema distinto es el del tabaco. "Es un mono físico que dura 7 o 10 días que es lo que tarda en eliminar la nicotina en sangre. Es llevadero, pero sales y lo recuperas, casi como un acto reflejo. He vuelto a fumar antes de comer incluso".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io