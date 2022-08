La vida tenía preparado un buen 'revolcón' para el actor José Luis Gil, que el pasado mes de diciembre sufría un ictus o infarto cerebral que nos dejaba a todos con el corazón en un puño. El intérprete ha ido recuperándose poco a poco desde entonces a pesar de lo delicado que es sufrir un problema así. Lo último que supimos de su estado de salud fue gracias a su amigo y compañero de trabajo de 'La que se avecina' Jordi Sánchez, que anunciaba que avanzaba notablemente en su recuperación. Ahora, sin embargo, parece que la cosa podría haber cambiado. Entérate de todo dándole al 'play' al vídeo sobre estas líneas.

Ha sido Cristina Medina en el estreno de la película 'Amor infinito', que tampoco se ha perdido la periodista Marta Riesco, la que ha querido charlar animadamente con la Prensa allí congregada, y era en el momento en el que le preguntaban por su amigo cuando se mostraba preocupada: "No te puedo decir. Sé que no anda bien, no anda muy fino, pero está su familia con él", desvelaba, sembrando así una mayor preocupación por el actor. La última vez que habló de él públicamente, se echó a llorar.

Todos sus compañeros mostraron su apoyo a José Luis y le desearon una pronta recuperación para poder volver a verle, incluida Cristina, que hasta ha confesado que a veces 'sueña con él' sobre su reencuentro.

Cristina también está deseando recuperar su vida tras haberse enfrentado a un cáncer de mama del que se está recuperando satisfactoriamente, aunque de momento sólo piensa en sus vacaciones y en estar tranquila: "Me encuentro bastante bien, hace un año que empecé la quimioterapia, ha sido muy duro y difícil, pero cada vez me encuentro mejor", ha revelado muy feliz. Tampoco ha tenido reparo en contar la verdad de cómo lo ha vivido, y asegura que no se ha hecho la fuerte: "No estás ni para ti, como para estar para los demás. Ahí tú no estás para dar, en esos momentos tú estás para recibir y nada más".

Además, también ha contado que a sus padres les ha contado lo que le pasaba pero muy por encima, porque son personas entradas en edad y no quería preocuparles en exceso: "Yo no soy de aquí, mis padres son mayores... les he camuflado un poquito las cosas, la verdad", ha confesado muy animada y risueña.