Si por algo se caracteriza Carla Vigo es por ser muy activa en las redes sociales y totalmente sincera y transparente. Y así lo ha sido estos días cuando, en una habitual aparición en sus redes sociales para desahogarse del 'hate' que recibe a diario en su perfil, ha contestado a un comentario de pésimo gusto en el que la acusaba de estar falta de cariño debido a la pérdida de su madre. Una crítica que ha dolido mucho a la sobrina de Letizia Ortiz puesto que se trata de un tema delicado que remueve a la actriz y bailarina por completo lo que no la ha impedido contestar al comentario y aprovechar el momento para hacer una enseñanza pública. Y es que hace tan solo 15 años que su madre, Érika Ortiz, falleciera.

"No sabe ni lo que quiere esta niña, necesita demasiado amor por la falta de su madre, y lo único que hace es criticar a su tía", aseguraba el comentario el cual era calificado por Carla Vigo como "vomitivo". Ante este ataque, la actriz se grababa con los ojos vidriosos enviando un mensaje a este usuario: "La persona dice algo así como que mi madre no me dio amor y que trato mal a la gente que quiero… Qué amor me va a dar si viví cinco años y cuatro meses… lo que pudo me lo dio lo mejor que supo y súper bien así que no hables de temas así".

Asimismo, Carla quiso enviar un mensaje a todos aquellos que han tenido la tentación o han enviado este tipo de comentarios a través de las redes sociales: "La próxima vez que alguien comente algo así, por favor, pensároslo muy bien porque puede ser algo que haga mucho daño a la persona que se lo decís", demostrando lo que la había dolido.

Pero esta no es la única enseñanza que la joven ha querido enviar a sus seguidores en los últimos días y es que, tras el fallecimiento de María Flora Álvarez del Valle, hermana de su bisabuela Menchu y madre de Víctor Elías, Carla quedó devastada: "No dejéis nada para mañana y que si tenéis ganas de abrazar a un familiar o de ir a verlo o lo que sea, hacedlo, la vida es hoy y cambia en cuestión de segundos. Hace poco en mi familia hubo una pérdida por lo mismo. No era muy consciente de que en algún momento iba a pasar algo así y justo el día que me enteré de la noticia, iba a escribir a esa persona para ver cuándo podíamos vernos. Llegué tarde. No cometáis el mismo error que yo".