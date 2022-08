María Patiño ha estallado por completo. José Antonio León ha descubierto que las fotografías que José Antonio Avilés ha enviado a 'Socialité' de Isabel Pantoja en un chiringuito de Conil son falsas puesto que la mujer que sale en realidad es una conocida del reportero. Ante esta información, 'Sálvame' ha hablado en directo con ambos periodistas desvelando las novedades de lo cual Avilés se enteraba en directo: "yo no tengo por qué participar en esto para que os riais", aseguraba enfadado el ex colaborador de 'Viva la vida'.

El enfado de Avilés era respondido rápidamente por Patiño quien estallaba contra el periodista llamándolo "sinvergüenza" y acusándolo de crear pruebas falsas en varias ocasiones. "Yo ya llevo dudando de él desde hace mucho tiempo. Sé como trabaja este señor desde hace tiempo y por desvelar cómo trabaja he tenido problemas con gente de esta profesión", aseguraba muy enfadada señalando la reputación del periodista que confesó mentiras en 'Supervivientes'.

Telecinco

En este momento, Patiño pedía perdón a la audiencia por el programa de 'Socialité' que también presenta, haciendo pública la rabia que siente por el daño que esta información falsa puede hacer al programa: "Hay un equipo enorme que trabajan con medios que no tienen otros programas y les cuesta la misma vida para rellenar un programa de hora y media para que venga un señor como él a reírse de los demás. Les pido disculpas".

Y es que, antes de publicar estas fotografías, el equipo de 'Socialité' pidió a Avilés todo tipo de garantías para saber que estas fotografías eran reales. "No es por mi, no tengo tanto ego. Sé cómo curran ahí. Me duele porque sé que no se la han colado, sé lo que ha mostrado, ha creado las pruebas", una muy dura acusación que ha enfadado más a Avilés quien se defendía enviando a las colaboradoras del programa estas pruebas: una transferencia del pago de la foto y una conversación por WhatsApp. "Es de 300€", aseguraba Belén Ro; "Ah, el otro día eran 117€", respondía Patiño. "Cuando yo he ido a Conil, he puesto un pie en la playa y han venido 3 o 4 fotógrafos y me dice Avilés, 'es que ha ido a una hora en la que no iba mucha gente', algo imposible".

Telecinco

Tras esta intervención, José Antonio León aseguraba que Socialité no tiene nada que ver. "La primera que se da cuenta es mi mujer, Rocío, que ve que Isabel no tiene el brazo tan amplio y no está tan morena", aseguraba el reportero quien confesaba que la supuesta Isabel Pantoja es cuñada de una amiga suya quien le llamó personalmente al ver las fotografías. "La cosa es más grave porque ellas dos tienen una conversación por unas circunstancias personales que si sale a la luz es un problema muy importante en la familia".

Avilés seguidamente entraba en directo por teléfono enfrentándose a María Patiño: "¿quieres que nos pongamos a cuestionarnos informaciones?", preguntaba Avilés a lo que María contestaba "no; no tienes la categoría suficiente para enfrentarte a mi". "Lo mismo que Rocío ha podido darse cuenta, esa foto la ha visto mucha gente y no se ha dado cuenta", añadía Avilés a lo que Patiño respondía "qué sucio" yéndose del plató.

Telecinco

Seguidamente Avilés daba el nombre de la persona que le pasó la información y que ha cobrado dinero por la fotografía en cuestión, algo que Belén Ro ponía en duda: "no es la primera vez que falsificas un DNI, unos audios y unos documentos". "Si yo compro unas fotos es porque creo que esa es Isabel Pantoja", respondía Avilés quien aseguraba que "me la han colado" aunque no pedía perdón por más que insistían las colaboradoras de 'Sálvame'.