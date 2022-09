Georgina Rodríguez ha vuelto a conquistar con su estilismo. La mujer de Cristiano Ronaldo acudía como cada años al Festival de cine de Venecia y la de Jaca se ha llevado todas las miradas por el look escogido. Suele dejarnos las expectativas muy altas cada año pero siempre se supera. Todo lo que toca la celebrity lo hace un éxito y lo mismo le parará con el vestido elegido para la ocasión.

Para el estreno de 'Tar' en este segundo día de festival, la chica del futbolista ha apostado por un look 'total black'. Lo curioso del look elegido para este año es que le hace un guiño a una inolvidable actriz: Audrey Hepburn. Exactamente la influencer ha querido recrear el look que llevaba la actriz en la mítica película 'Desayuno con Diamantes'.

Gtres

La de Jaca ha lucido 'tipazo' con un vestido de satén negro de corte midi con una gran abertura lateral. Se trata de un diseño italiano firmado por Genny, firma de la que es imagen, de cuello halter y que está disponible en su página web por 1.100 euros. Destacaba un collar XXL colocado sobre el cuello del mismo en dorado con una piedra en negro, a juego con el vestido.

Para complementar el look, Georgina lo combinaba con una joya muy en tendencia esta temporada, un brazalete a juego con el collar y los pendientes. También ha incluido varios anillos en tonos dorados y dos tobilleras finas que actúan casi como pulseras de los zapatos de tacón, negros y sencillos.