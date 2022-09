El embarazo de su primera hija unido a una previa fractura de coxis, hicieron que Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, pasara de pesar 65 kilos a más de 100. Eso hizo que la influencer se planteara recuperar la salud que le había quitado esa subida radical de peso. "Necesito mejorar mi salud y mi estado de ánimo, bajar de peso, dejar de sentir el cuerpo enfermo, pesado y cansado, ganar vitalidad, sentirme feliz y cómoda de nuevo", escribió en su Instagram, donde explica todo el proceso de lo que ella ha denominado 'Operación poderío', que no es más que llevar un estilo de vida más saludable, haciendo ejercicio y cuidando la alimentación.

Y para hacerlo más efectivo decidió publicarlo en IG "porque aunque sólo sea por pura exposición cumpla mis objetivos", escribió en su cuenta, donde ha ido subiendo sus pequeños logros. Su reto: llegar a los 62. Ivana ya ha perdido ¡20 kilos!, pero su intención es quedarse en los 62, aunque sin prisa.

"Me estáis preguntando mucho por mi 'Operación Poderío', os tengo poco informados, la verdad… No me he hecho apenas fotos, por eso no os he enseñado, pero más o menos estoy en este punto", dijo mostrando una imagen en la que pone que pesa 74,4 kg. "Solo he bajado 4,5 kg desde marzo hasta agosto, pero algo es algo, ¿no? En seis meses 4,5 kg, menos de 1 kg al mes… pero he viajado bastante y estoy en pleno posparto". Aun así no pierde el ánimo y seguirá mostrando sus avances hasta lograr el objetivo que se ha marcado.