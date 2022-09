Paula Echevarría se ha ganado el cariño de Dani Martínez, Edurne, Risto Mejide y Santi Millán, sus compañeros en el concurso 'Got Talent'. La actriz se incorpora al jurado del concurso de talentos de Mediaset en su octava temporada y aunque era la nueva de la clase, sus compañeros de programa "se lo han puesto muy fácil". Así nos lo confesó en la presentación de 'Got Talent' en Madrid.

Para Paula "ha sido difícil" juzgar las actuaciones porque ella ha estado en el otro lado y sabe lo que eso significa, pero también reconoce que ha coincidido mucho con Risto, a pesar de que cuando era espectadora no lo hacía. "Mi hija me criticará todo el rato pero desde casa se ve diferente. Yo los 'noes' de Risto no los entendía y ahora he estado de acuerdo con él, un 80 %. Él no es crítico, es realista", confiesa la actriz.

Pero no es el publicista catalán el compañero con el que Paula ha congeniado más. Tal y como nos cuenta en el vídeo: "Con cada uno tengo cosas en común, con Dani somos los dos del norte, incluso le sale el acento asturiano, estamos en la misma onda; con Edurne las dos somos chicas y tenemos niños con la misma edad; con Risto conozco mucho a Laura. Ha sido muy fácil". Para la actriz, su gran descubrimiento ha sido Santi. "Es excepcional", afirma.

Para la asturiana este trabajo es especial, ya que su padre es "fan número uno del programa. Lo que más ilusión me hizo fue contarle a mi padre que era jurado de Got Talent".

Pero no solo hablamos de trabajo con Paula, también de su verano más especial junto a su hijo pequeño, Miki, que cumplió un año el 11 de abril, y su pareja, Miguel Torres. "Con mi peque en mi tierra, fenomenal. Oye la palabra 'bollo preñado' y aplaude'. Se parece mucho a mí, de carácter mucho", nos dice entre risas. El pequeño comienza este año la guarde y está segura de que "se lo va a pasar pipa porque es un gran explorador".