Ana María Aldón y José Ortega Cano siguen jugando al gato y al ratón. El matrimonio se encuentra en una crisis grave que parece que hace tambalear la relación y está a punto de acabar con ella, algo para lo que ninguno de los dos ha dado el paso aunque por ahora están disfrutando cada uno de su espacio sin convivir juntos. Y es que, por primera vez en todo el verano la pareja coincidía en la misma casa esta semana, donde se producía incluso un reencuentro con Gloria Camila antes de que ella viajara a Marbella con Rocío Flores para disfrutar de unos días de descanso.

El encuentro se producía en Costa Ballena, en la casa que el torero tiene en propiedad en esta zona de Cádiz y donde ambos han ido disfrutando de breves periodos de tiempo desde que se desató la crisis matrimonial. Ahora, después de tan solo unos días, la diseñadora ha abandonado la casa, tal y como han confirmado desde 'Sálvame'.

Telecinco

"Ana María aquí no está", sentenciaba tajante el paparazzi Raúl García, quien aseguraba haber sido testigo de la salida de la diseñadora de la casa a la que no ha vuelto. No obstante, García no ha sabido confirmar si la mujer habría abandonado la casa con o sin su hijo pequeño, aunque todo parece indicar que se habría ido con él. Y es que, horas más tarde Ortega Cano ha salido a comprar "unos bocadillos" solo, algo extraño puesto que, si su hijo está en la casa, suele acompañarle siempre adonde va.

Lo que sí hemos visto ha sido cómo José Ortega Cano disfruta junto a su hermana Carmen sumándose a la moda de las coreografías en Tik Tok. Una estampa que nos hace confirmar que la diseñadora no se encuentra allí con ellos, a juzgar de la mala relación que tiene actualmente con la familia de su marido tras decir en antena que "mi marido debería haberles puesto límites".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io