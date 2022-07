Parece que el matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano tiene los días contados. Cada vez suenan con más fuerza los rumores que señalan que la separación entre la colaboradora de televisión y el torero es inminente. En su última aparición pública, la andaluza negó por activa y por pasiva que su matrimonio estuviese acabado, aunque sí confirmó que existe una gran crisis entre ellos. Cada vez más distanciados, ahora Ana María Aldón podría estar buscando un nueva casa para ella sola, lejos del hogar que comparte con el padre de Gloria Camila.

Según ha señalado la periodista Paloma García Pelayo, Ana María ha comenzado con la complicada búsqueda de "una casa independiente al hogar conyugal". Una información que ya anticipaba hace unos meses su compañero de 'Viva la vida' José Antonio Avilés y que ahora podría cobrar aún más fuerza. Aunque en un principio si pensó que era para tener una casa en propiedad en Madrid, ahora los motivos podrían ser el fin de su matrimonio.

Tal y como ha señalado en 'El programa del verano', la mujer de José Ortega Cano no va a hacer pública la decisión de su cambio de domicilio y se va a despedir este fin de semana de 'Viva la vida' y se va a tomar un largo periodo de descanso para seguir con un 'tratamiento intensivo'. "Después de verano veremos a una nueva Ana María Aldón", ha querido confirmar Paloma García Pelayo.

"Es una decisión que tienen que tomar ellos, pero hasta donde yo sé viven bajo el mismo techo pero hacen vidas separadas", han sido las palabras con las que la periodista ha querido confirmar que en septiembre hagan ya pública su decisión.

Un auténtico infierno

Con 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' comenzaron los problemas en su matrimonio. El documental en el que Rocío Carrasco habló sobre la relación de su madre con el torero hizo tambalear su matrimonio. La declaración de amor de su marido a Rocío Jurado en la que aseguró que es "el gran amor de su vida" supuso un punto de inflexión. A ella hay que sumarles la mala relación con Gloria Camila o su fría relación con Rocío Flores, la exposición mediática- a golpe de exclusivas- o los reproches públicos que ha recibido por parte de la familia de José Ortega Cano.

Aunque la gota que colmó el vaso fue hace menos de un mes, cuando su marido entró en directo en el programa en el que trabajaba Gloria Camila-'Ya son las ocho'- y reprochó públicamente la actitud de su mujer. Después de esa llamada, Ana María decidió poner tierra de por medio y alejarse de todo.

Hace tan solo unos días, la colaboradora de televisión reconocía a Toñi Moreno y a Emma García que había tocado fondo y que incluso se había planteado quitarse la vida.

