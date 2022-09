Nacho Palau confirmaba hace unas semanas que empezaba su lucha más dura: contra el cáncer de pulmón. Una noticia que llegaba apenas unos días después de su salida como finalista en 'Supervivientes' y que impactaba a todo el mundo del corazón y la música y que hacía que recibiera miles de mensajes de apoyo, sobre todo de sus compañeros más recientes en la isla de Honduras. "Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad", confirmaba en sus redes sociales.

Desde que recibió el diagnóstico comenzó con su tratamiento, una quimioterapia que, según ha contado a sus amigos, le deja cansado y sin apenas ganas de nada, por lo que su chico, Cristian Villela, se ha convertido en un gran apoyo para él. Ahora, ambos se han dejado ver en redes sociales demostrándolo.

Sonriente y derrochando energía. Así hemos podido ver a Nacho Palau, en el medio de la imagen, junto a su sobrino Yago (a la izquierda) quien le defendió en 'Supervivientes' y su novio Cristian (a la derecha). El escultor muestra un gran cambio físico con el pelo rapado debido a los efectos de la quimio y el brazo, lugar donde tiene la vía colocada, vendado.



Los tres se muestran sonrientes y delante de una mesa en la que se puede ver un amplio menú de sushi, una imagen que era compartida primero por Nacho y después por Cristian en sus redes sociales y que ha generado un gran optimismo entre los amigos de Nacho Palau por su buena imagen.

Además Nacho ha compartido además otra imagen en el feed para agradecer el apoyo: "Siempre sonriendo a la vida, gracias a todos los que estáis ahí 💚 que sois muchiiiiisimos, gracias de verdad de todo corazón". Y es que, si algo tienen claro todos los que le conocen es que el escultor derrocha buena energía y ganas de recuperarse.