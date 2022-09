Joaquín Prat ha tenido que llamar al orden a los colaboradores de 'El programa de AR'. Y no a los de la sección de corazón -que son los que tienen la fama-, sino a los de la mesa política. La mañana del 14 de septiembre comenzaba tranquila, con el presentador piropeando a su compañera, Patricia Pardo, pero todo se torció cuando se sentó para moderar la tertulia política. El tema principal que se trataba era el de la inflacción, con la subida de los precios de productos básicos, y parece que los colaboradores tenían mucho que decir al respecto. Tanto que lejos de dejar que el presentador les diera paso, los tertulianos se interrumpían unos a otros a la hora de hablar. "Tranquilos, que tenemos que estar aquí casi dos horas", decía el presentador intentando calmar el ambiente. "Un poquito de consideración con los compañeros", añadía visiblemente enfadado.

Captura TV

Pero la cosa no cambiaba y está actitud ha acabado poniendo de los nervios a Joaquín Prat, que tenía que dar paso a un especialista en el tema y los tertulianos de la mesa no se callaban. "Oye, ¿entendéis algo de televisión? ¿Nos veis que no estáis pinchados? Que está José Carlos. Y miro a todos", decía el presentador alzando la voz. "Hola, vas a poner un poquito de pausa en este encendido debate", decía Prat dando paso al economista.

Captura TV

Cuando acabó la intervención, la cosa no fue a mejor, los colaboradores interrumpieron al presentador: "¿Me dejáis terminar?", tuvo que decirles.

"Hoy estáis 'on fire' (algo así como 'la cosa está que arde'). Me vais a dar la mañana", continuaba. La tensión se instaló en la mesa y Joaquín intentó quitarle hierro, pero la cosa salió del revés y algunos parecían enfadados. "Desde luego, qué poco sentido del humor tenéis...", sentenciaba el presentador.