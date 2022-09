Eugenia Martínez de Irujo apoya a su hija pero quiere dejar claro que no es suegra. Por eso, ha asegurado, hasta en tres ocasiones, que ella “no es suegra” al ser preguntada por la relación de su hija Cayetana Rivera Martínez de Irujo en la presentación de Tous de este miércoles 15 de septiembre. “No soy suegra, no me has pillado”, ha destacado, entre risas, Eugenia refiriéndose a que su hija Tana no está casada.

La aristócrata posó en el photocall del evento de la marca Tous con un look muy ‘hippie’: un vestido blanco con flores bordadas de la firma Antik Batik junto con un bolso bandolera multicolor. Dale al play para vivir este momento.

Gtres

Isabel II parecía “inmortal”

Sobre la muerte de la Reina de Reino Unido, Isabel II, Eugenia Martínez de Irujo ha expresado que aunque no la llegó a conocer, “le ha dado mucha pena” porque era una persona con la que “han crecido todos” y que parecía “inmortal”: “Se ha terminado una era”, ha añadido.

Pero quién sí llego a conocer a la Reina Isabel II fue su madre, la Duquesa de Alba, que coincidieron hasta en dos ocasiones, según ha comentado. “La respetaba muchísimo, tenía una gran admiración”, ha afirmado Eugenia Martínez de Irujo sobre la relación de su madre con la Reina de Inglaterra. Además, ha desvelado que a la Duquesa de Alba le caía “muy bien” la princesa Margarita.

Preguntada por el nuevo rey, Carlos III, Eugenia piensa que “lo va a hacer bien”. “Yo creo que tiene toda la escuela de su madre y no lo va obviar”, señala y añade que Carlos III “va a intentar seguir” los pasos de Isabel II pero ha matizado que “es muy difícil” porque la Reina “es única en la historia”. Asimismo, Eugenia ha confesado que coincidió con Carlos III en tres ocasiones: “Es muy cercano, muy simpático, igual que Camila ,exactamente igual”, calificaba la aristócrata.

También ha hablado de su boda con Narcís Rebollo, su pareja y la persona con la que es feliz. La pareja se casó en 2017 en Las Vegas.

50 años sin su padre

El 6 de septiembre de este año se cumplieron 50 años desde el fallecimiento de su padre, Luis Martínez de Irujo y Artázcoz. “Hubo muchos años que mamá hacía una misa, siempre el día 6, pero luego se dejó de hacer. Este año ha hecho 50 que murió, este año si que habrá una misa por su aniversario”, ha confesado Eugenia.

Recordando a su padre, la aristócrata ha señalado que era una persona “tremendamente honesta, recta y superdisciplinada”, ha destacado Eugenia sobre el carácter más desconocido de su padre. Además, ha apuntado que “todo lo que sabe de él” es porque “se lo han contado” ya que cuando falleció, Eugenia tenía tres años.

“Solo tengo tres recuerdos super nítidos: cuando me leía cuentos, --guardo los cuentos como si fuera oro en paño--, luego otra que siempre iba darle las buenas noches y me daba un barquillo, porque era superglotona, y otra vez cuando le ví por última vez en Marbella”, relata la aristócrata.