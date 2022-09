A Blanca Suárez no le hace falta ni presentación, y es que su currículum intachable habla por ella. Sin embargo, la actriz es una de esas 'rara avis' que se prodigan poco en el mundo de las entrevistas, y por eso teníamos que aprovechar: la protagonista de 'El test' y 'El verano que vivimos' es ahora imagen de la nueva campaña de Samsung para el lanzamiento de sus móviles plegables tras protagonizar la campaña de moda de otoño de El Corte Inglés, y no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre proyectos, novedades en su vida, su adicción a una app muy determinada en el teléfono y también por un tema muy recurrente: con su talento, ¿por qué aún no ha dado el salto a Hollywood? Dale al 'play' al vídeo superior y entérate de todo lo que nos contó antes de leer la entrevista que le hicimos.

Dentro de poco, el próximo 28 de octubre, la podremos ver en el cine en la nueva película de Álex de la Iglesia, 'El cuarto pasajero', muy esperada por la crítica, especialmente por el elenco de excepción: Blanca, Alberto San Juan, Ernesto Alterio y Rubén Cortada. Una comedia con muy buena pinta que podría catapultarla aún más, algo que la industria espera. ¿Puede ser ella la próxima Penélope Cruz o la siguiente Ana de Armas? Habrá que esperar, pero a su ex compañera de 'El internado' ya ha confesado que le tiene cierta "envidia sana"...

Blanca, ¿cómo estás? Imagen de Samsung, nada menos.

Sí, aquí estamos, presentando estos móviles que son fantásticos, que tienen un peculiaridad muy guay: una parte de los materiales provienen del fondo de los océanos. Samsung se ha asociado con una empresa coreana y ha conseguido lanzar varios dispositivos, como estos dos móviles, con estos componentes. Quieren reciclar varias toneladas este año.

¿Tú eres muy adicta al móvil?

Sí, un poco sí.

¿Cuál es la aplicación que más usas? Porque Tinder no, ¿no?

Tinder no. Whatsapp, todo el día, porque es por trabajo y ocio.

¿Eres muy guardiana de tu móvil, para que no te miren los mensajes, o te da igual?

Me suele dar bastante igual. Tampoco tengo conversaciones que sean comprometidas, pero todos creo que miramos el móvil del de al lado sin querer. A mí me da bastante igual.

¿Tú eres de las que guarda fotos de tus ex?

Yo no soy de las que quema las cosas. A grandes rasgos, aunque no siempre, son cosas bonitas.

¿Qué foto guardas en tu móvil con más cariño?

Tengo cosas de mi familia, mis amigos, de cosas importantes… no tengo muchísimas fotos, porque no soy de las que va de viaje y va haciendo fotos. Luego me arrepiento, porque nunca tengo fotos y me gustaría, pero sí soy de las que tiene miles de carpetas en la galería con ‘amigos no sé qué’, ‘viaje a no sé dónde’… muy organizado.

Blanca Suárez posó en el acto de Samsung con look de Alessandro Vigilante, zapatos de Aquazzura y joyas de ’Suot Studio’, de Tous. Gtres

¿Tienes algún selfie con algún ídolo? A ti te piden muchas fotos, ¿pero tú te las haces con alguien a quien admires?

No, nunca lo he hecho. Por vergüenza. Tampoco sé qué me puede aportar esa foto, no creo que la revisite mucho, y al final va pasando la vida, se borrará y no la has vuelto a mirar, o sea que mejor que una foto es hablar, o mejor compartir otro tipo de momento.

¿Eres muy adicta a los filtros?

No he encontrado yo mi filtro. Es que luego se notan, y me da como pudor.

¿Qué le dirías a tu ‘yo’ de joven si ahora tuvieras 15 años, con los móviles, las redes sociales…?

Que tuviera mucho cuidado. Y que no se crea todo lo que ve por las redes. Que no se lo tome en serio, porque hace mucho daño.

¿Cómo te proteges ante los comentarios de las redes?

No le presto mucha atención. Al final es siempre lo mismo: gente a la que no le gustas y gente a la que le encantas. Todo está bien mientras todo sea con respeto. No me suelo fijar. Pongo distancia con todo eso.

¿Qué tal han ido estas vacaciones, que te has ido a varios sitios?

Muy bien, ha sido un verano planeado con tiempo, por fin. Hacía mucho que no tenía un verano así, de irme 15 días.

Gtres

Los actores disfrutáis mucho esos momentos de tranquilidad, pero también hay algo de nerviosismo por si habrá o no trabajo después de las vacaciones, ¿no?

Hay de todo un poco, porque aunque uno no quiera estar preocupado por cosas, en general, siempre hay momentos en los que te aparece esa incertidumbre, pero aunque te preocupes tienes que entender que hay cosas que no puedes controlar. En mi caso, el que me ofrezcan trabajo es algo incontrolable.

¿Lo llevas bien?

Es raro, pero lo llevo con deportividad y aceptación. Aunque siempre está esa incertidumbre de no poder saber cómo vas a poder construir tu año… pero yo lo tengo más o menos organizado.

Los actores suelen tener plan B, por si acaso. ¿has pensado qué podrías hacer si no va bien la actuación?

He fantaseado, sí, pero no se han materializado. Aunque tener planes B, tal y como está el planeta, no estaría mal.

¿Con qué has fantaseado?

Con las cosas más locas. En mi cabeza he tenido todo tipo de profesiones: negocios, por ejemplo, pero no sé si me vería.

¿De pequeña qué hubieses querido ser?

Me atraía mucho el maquillaje, estudiar algo de caracterización…

¿Cuál es ese proyecto que te apetece hacer y aún no te ha llegado?

Hay mogollón. Tengo mucha suerte de haber trabajado mucho y en cosas muy diferentes, pero el problema de la ficción es que hay proyectos infinitos, decir ‘quiero hacer esto’, y luego imagínate que llega y dices ‘y ahora qué’. Por eso yo prefiero estar agradecida con cualquier cosa.

Gtres

¿Has pensado alguna vez en cogerte un año sabático?

No, pero porque yo también hago hincapié en bloquear muy bien las fechas y dejarme, quizá, un par de semanas entre proyecto y proyecto para decir ‘no me llaméis’, para no llegar a ese punto de explotar.

¿Has tenido miedo de explotar?

Alguna vez he estado ahí… no agobiada, pero sí con muchas cosas y no tener tiempo para hacer cosas, ni para ir al médico, y se va haciendo bola. Pero es tan fácil como decirlo y suavizar un poco una semana, y ya está. El problema es cuando tú te haces la bola, porque al final ni trabajas bien ni vives bien.

¿Sacas tiempo para otras cosas?

De momento para hacer deporte me da. Y si luego tengo ya un día para estar con amigos, de ocio y tal, o para comer tranquila en casa… genial.

¿Te gusta cocinar?

No es mi pasión. Me gusta, pero no le dedico el tiempo.

¿Tu plato fuerte?

Una sopa de carne que me sale súper bien.

¿Irías a 'MasterChef Celebrity'?

No. Se me daría fatal. Por eso admiro mucho a quienes van.

Gtres

¿Y otro programa, como de cantar, o la supervivencia? Aunque no te veo yo con Isabel Pantoja o Kiko Matamoros…

No, no. Igual sí, si no hubiera cámaras… Yo soy muy fan de todo eso, pero para trabajar no. Pero sí veo algunas cosas, sería muy hipócrita negarlo. Digamos que estoy al día.

¿Te gustaría hacer el papel de algún personaje legendario en el cine?

Para cuando se pueda hacer ‘Cisne Negro’, y sea considerado personaje legendario -que para mí ya lo es-, me lo pido.

Al hilo de esto, ahora Ana de Armas hace de Marilyn Monroe en el cine. ¿Sigues en contacto con ella?

No, hace mucho que no hablo con ella.

¿Y qué te parece este exitazo?

Es una maravilla, es increíble, porque es muy raro y único.

¿Te da envidia?

Supongo que envidia sana, por supuesto, porque al final nos dedicamos a lo mismo. Sobre todo, es muy bonito ver a alguien a quien quieres que esté triunfando así.

¿Tú por qué no has dado el salto a Hollywood?

No sé, supongo que no se ha dado. Tampoco me lo he planteado. No me lo he tomado como una apuesta. Creo que, además, estamos en un momento en el que los proyectos vuelan sin necesidad de hacer las maletas. Es algo que si ocurre, ocurre, y si no pues nada. De todas formas, todas las industrias estamos muy conectadas ahora.