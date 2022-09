Desde que comenzó el reality, la química entre Marina Ruiz y Omar Sánchez ha ido en aumento cada día llegando en la primera semana a disfrutar incluso de una noche juntos gracias al privilegio de Marina como capataz de la granja. Un privilegio que no solo ha durado una noche sino varias y en la que la relación se ha afianzado poco a poco, sobre todo después de que Marina eligiera a Omar para compartir habitación. Así, mientras que en la primera noche disfrutaron durmiendo haciendo la cucharita y dándose masajes, momentos de intimidad que hacían de qué hablar entre los compañeros de la granja.

"Me siento muy presionada... todo el mundo me dice a ver si llega el primer beso. Aprovechad la cama", confesaba Marina a Dani, Daniela y Lucía en la cocina, "yo no quisiera que fuera en la cama, quisiera con un aperitivo, unas velas, viendo anochecer...", decía mientras obtenía el apoyo de sus compañeros para poder hacer los preparativos, aunque todo ha quedado en planes puesto que el beso llegaba en la cama mientras ambos se abrazaban después de que ella le rechazara por miedo.

Telecinco

Marina confesaba a Omar que no está segura del todo porque "me da miedo encariñarme de una persona y llevarme un palo" sobre todo por la complicada situación que Omar tiene aunque él ha dejado claro que entraba en el reality con el corazón libre, lo que no gustó nada a Raquel Lozano desde el plató. "A mi me han hecho mucho daño y no quiero más", decía a Omar entre lágrimas. "Yo lo entiendo porque llevan un año fuera hablando de mi", confesaba El Negro a Steisy.

Por otro lado, él ha sentenciado en varias ocasiones que está seguro de su relación: "No pensé en tener un feeling tan importante en la casa y quiero seguir conociéndola". "Si te dieran a elegir entre seguir conociendo a Raquel o a Marina, ¿con quién seguirías?", preguntaba directamente Steisy a 'El Negro'. "A Marina. Ahora mismo estoy pensando en mi y quiero disfrutar al máximo. Son oportunidades que no se pueden escapar" y es que confesaba que lo que más le gusta es la inocencia que tiene.

Tras ello llegaba finalmente el romántico beso mientras que estaban abrazados en la cama, siendo Marina quien se lanzaba a Omar mientras hablaban. "¿Me estás observando? ¿Por qué?", decía Omar. "No sé. ¿No puedo mirarte?", contestaba Marina justo antes de fundirse en un romántico beso.