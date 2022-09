Omar Sánchez y su compañera de concurso Marina Ruiz ya no esconden su amor en la granja de 'Pesadilla en el Paraíso'. Si la audiencia ya era consciente de esta relación y de sus diferentes muestras de cariño, ahora son sus propios compañeros los que se han enterado de la noticia. De hecho, Steisy y Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, han sido conscientes de la nueva relación cuando han visto a la parejita abrazada en el comedor.

Por la noche, el canario y Marina Ruiz continuaban dando rienda suelta a su amor, y en un momento íntimo y pasional, Omar Sánchez no ha dudado en confesarle esto a su compañera de reality show: "Me encanta cómo besas". Una confesión muy bien recibida por parte de Marina, quien le ha dicho de ir a pasear por el campo de 'Pesadilla en el Paraíso' para tener más intimidad.

Quienes no han podido ver esta confesión han sido las dos exs parejas de Omar Sánchez: Anabel Pantoja y Raquel Lozano. La sevillana se ha escapado con su nueva pareja Yulen Pereira, al que conoció mientras participaba en 'Supervivientes', a Nueva York a pasar unos días. Además, no lo han hecho solos, ya que se han ido acompañados de Alejandro Nieto, Tania Medina y Ana Luque, también amigos de la edición del reality show.

Por otro lado, su otra ex pareja de El negro, Raquel Lozano, tampoco sería conocedora de estas declaraciones. ¿El motivo? pues probablemente no le vaya a gustar a Omar Sánchez ya que podría complicar su estancia en 'Pesadilla en el Paraíso'. Según ha avanzado AlgoPasaTv, la ex Gran Hermana podría ser la nueva concursante del reality show. De hecho, afirman que podría ya estar dentro de la granja participando desde el viernes pasado, pero como 'Pesadilla en el Paraíso' es una formato grabado, aún la audiencia no conoceríamos su entrada al concurso.

