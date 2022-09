Joaquín Prat se armaba de valor en 'Ya es mediodía' para hablar sobre un tema muy personal que le duele en el alma. Por primera vez, el presentador se ha querido pronunciar sobre los problemas de adiciones de su hermano Federico. Toda la familia del compañero y gran amigo de Ana Rosa está pasando por una difícil situación, y más desde que el propio Federico Prat contase en televisión lo complicada que es la relación que mantiene con su madre y sus hermanos.

Tras dicho intervención, la hermana del presentador, Andrea Prat, publicaba en nombre de todos un comunicado a través de sus redes sociales agradeciendo todas las muestras de cariño recibidas tras aclarar la situación de su hermano."Es y ha sido siempre querido en casa: educado, sensible, cariñoso y, desgraciadamente, también un adicto", decía en el comunicado. Ahora ha sido Joaquín el que se ha querido pronunciar.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El presentador de 'Ya es mediodía' rompía su silencio tras ver unas imágenes del deterioro físico de Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto. "Qué lástima", comentaba el periodista nada más acabar de ver el vídeo. Marta López era la primera en romper el hielo, ya que se le veía a Prat bastante afectado y daba su opinión al respecto. La colaboradora explicaba que ninguno de la familia del joven eran claros a la hora de hablar del asunto, y tras eso Prat estalla: "Es que tampoco tienen que decir nada, sencillamente hay gente y, lamentablemente es así, que no se deja ayudar".

Joaquín Prat aprovechaba este tema para expresar lo que siente personalmente con su problema familiar, y se podía leer entre líneas: "Hay circunstancias en la vida que ni siquiera el cariño de la familia o de la pareja, le salvan del infierno en el que está metido. Es así, podemos hablar de la realidad de Camilo o de muchas otras familias, la mía propia. No hay más, ojalá encuentre la manera de salir adelante sin tener que pasar por esos ingresos y situaciones tan duras".