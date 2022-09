Después de unas merecidas vacaciones, Emma García podría tener fecha de vuelta a las pantallas de Mediaset. A pesar de que 'Viva la vida' fue cancelado y sustituido por 'Ya es verano', el programa de Frank Blanco y Verónica Duato llegará a su fin después de 19 entregas, dando lugar a un nuevo formato. Como ya sabíamos anteriormente, Emma García estaba en la terna de presentadoras para este espacio. El nuevo programa volverá a venir de la mano de Unicorn, la misma productora de los programas 'Ya son las ocho' y 'Ya es verano' por lo que todo apunta a que podría continuar la estela con un formato en el que se mezclará la crónica rosa y social con el entretenimiento, una fórmula que ya han explotado con éxito durante los últimos años con los magazines que a día de hoy permanecen en la parrilla de Telecinco. Además hemos sabido que el formato contará con un gran número de colaboradores entre los que destacarán Marta Riesco.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ahora, se han ido conociendo más detalles de este nuevo programa y todo apunta a que María Verdoy volverá a hacer tándem con Emma García pero esta vez con mayor protagonismo ocupando el puesto de copresentadora, tal y como ha publicado Semana. Un dúo que ya dio muchas alegrías en 'Viva la vida', tanto que Verdoy contaba cada vez con más protagonismo presentando algunas de las secciones del programa, además de los informes.

Además este nuevo formato apostará por el directo puro y dejará de lado la seriedad para dar un toque mucho más amable e informal a la información, sobre todo a la del corazón, y es que Telecinco ya ha experimentado con 'Ya es verano' que su público prefiere la crónica social y rosa por lo que hará una gran apuesta.