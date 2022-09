Ana María Aldón ha estallado. En medio de su eterna crisis de pareja con José Ortega Cano que, según ella misma ha confesado, está encaminada a que cada uno viva su vida por diferentes caminos, los rumore sobre una nueva ilusión de Ana María Aldón generaban un terremoto alrededor de la diseñadora que se sumaba al huracán diario. Todo comenzaba cuando María Patiño lo comentaba con Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' para dar más tarde algunos detalles: "Se va al Rocío porque allí tiene un amigo especial", aseguraban. Un hecho que la hija de la diseñadora, Gema Aldón, que quiere que su madre se separe, negaba: "A mi madre le gusta ir al Rocío pero no porque tenga un amigo especial ni nada", respondía ante el polígrafo del Deluxe donde confesaba que a ella no le constaba nada de eso. Hoy ha sido la propia protagonista la que ha contestado.

Telecinco

“No puede haber pruebas porque es totalmente falso”, decía con contundencia en 'Ya es verano', programa en el que colabora cada domingo y que también se había hecho eco del rumor. “Se van a tomar medidas. Yo tengo tristeza, porque él no pertenece a este mundo (..) Es una familia con clase, unida, con hijos y maravillosa… Que se tengan que ver salpicados por cuatro sinvergüenzas o por uno que quieren inventarse algo de esa magnitud es muy injusto”, advertía. "A mi es que me están faltando abogados", bromeaba, "necesito varios abogados que trabajen simultáneamente porque se me está acumulando el trabajo".

“Es muy injusto que yo no pueda tener una vida normal porque se puedan inventar algo como esto. Algo que hace tanto daño a otra familia. Esto no es justo y no debería estar permitido”, declaraba muy dolida la diseñadora quien confesaba que su marido lo estaba pasando mal no solo por ella sino también por su matrimonio amigo.

Telecinco

“Cuando voy al Rocío, voy con mi familia. Mi marido no se marcha porque haya visto actitud ninguna. Cuando se marcha, se queda mi familia conmigo y en esa casa hay mucha gente que puede corroborar que lo que estoy diciendo es así”, aseguraba tajante.