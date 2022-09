Ana María Aldón contesta a José Ortega Cano y le hace un reproche

Cada vez más lejos de llegar a un acuerdo, Ana María Aldón y José Ortega Cano se siguen comunicando a través de mensajes que se lanzan por la televisión. Si ayer el torero entraba en 'Ya es verano' para defender a Gloria Camila y arremeter duramente contra Kiko Jiménez. También lanzaba una petición a su mujer: que fuera transparente. Unas palabras que sentaban como un jarrón de agua fría a la diseñadora. Así lo manifestaba este domingo en el que programa en el que colabora.

Al responder a todos y a todas, Ana María ha estado a punto de derrumbarse, sin embargo finalmente ha terminado lanzando un reproche a su marido. Parece que no le ha sentado nada bien que el diestro diese la cara por sus hijos y que a ella ni le mencionase en este sentido.

"También hay que defender el honor de la mujer que tienes a tu lado. He tenido que aprender a defenderme", ha asegurado dejando claro que la distancia entre los dos es cada vez más evidente.

La colaboradora de televisión se muestra agotada por todo lo que ha ido sucediendo en los últimos meses aunque no termina de ser clara a la hora de hablar de su inminente separación del torero.

"Mi intención es que cada uno vaya viviendo su camino lo mejor posible. Soy transparente hasta donde puesto, no vierto mierda sobre otra persona y menos sobre el padre de mi hijo", explica. Aunque no lo afirma desde luego hablar de caminos separados no hace más que evidenciar que pronto se anunciará públicamente el fin de su matrimonio. Ella ya afirmó que está cansada de luchar y aún no ha tenido con José Ortega Cano esa conversación que le implora el diestro.