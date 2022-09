Gloria Camila ha sido una de las grandes protagonistas de este domingo en Pesadilla en el paraíso. Con permiso de Mónica Hoyos, en el plató después de su expulsión, la hija de José Ortega Cano ha copado gran parte del protagonismo en la primera conexión en directo del reality con la granja de Cádiz. Y es que, después de dos semanas de galas con contenido enlatado, el reality ha apostado por el directo con algunas sorpresas para los concursantes. Para Gloria Camila ha sido positiva debido a que, después de ser acusada de ser la líder del lado oscuro de la granja, necesitaba ánimos del exterior, algo que ha hecho su padre. "Tu hija Gloria está muy preocupada por lo que pudiera estar pasando fuera", le decía Carlos Sobera. "Estoy bien. Tranquilo. Muy contento de que pueda hablar con Gloria. Yo también estoy preocupado por ella porque la he notado con poquito ánimo", respondía Ortega.

Telecinco

Para Gloria Camila la conexión era toda una sorpresa confesando que solo espera que estén todos bien: "hay mucho tiempo para pensar en lo que has hecho, en lo que deberías, en lo que no...". Finalmente la hija de José Ortega Cano veía a su padre en la pantalla rompiendo los dos a llorar. El torero confesaba que aunque estaba cansado, estaba orgulloso del concurso que estaba haciendo su hija: "Lo estás haciendo muy bien, no queremos nadie de los tuyos que aflojes. Eres fuerte, muy sensible, pero fuerte, y ahora es el momento de que continúes siendo fuerte. Demuestres tu capacidad, tu ternura, que la tienes, y que eres una niña especial".

"Lo estoy haciendo lo mejor que puedo, con los animales, con las tareas diarias... estoy recogiendo mierda que muchos no pensaban que lo haría y no se me caen los anillos", relataba la concursante que preguntaba por sus hermanos. "José Fernando está que no se pierde un minuto del reality y José María ha jugado un partido y ha metido 7 goles. La verdad es que José María es para todo un crack", explicaba Ortega Cano.