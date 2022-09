En Pesadilla en el paraíso los tiempos muertos son un gran regalo para la audiencia y es que todos los famosos aprovechan para hablar de sus familiares, y aunque en un primer momento era muy reacia a hacerlo, Gloria Camila se ha abierto en un momento de desconexión junto a sus compañeros abriéndose a hablar de su padre y sus hermanos sin ningún tipo de problema. Después de hablar de Kiko Jiménez, le tocaba el turno a su padre. Todo comenzaba cuando Marco preguntaba por la altura de su padre, a quien Víctor Janeiro conoce muy de cerca: "Ahora de mayor ha ido menguando pero en su época mediría 1,80 tranquilamente", decía el torero ante la sorpresa de Daniela quien, a diferencia del italiano, sí que sabe quién es el padre de su compañera. Además, Marco le preguntó por sus hermanos.



Telecinco

"Mi hermano pequeño tiene la cara de mi padre, es igualito", confesaba Gloria en un primer momento: "quiere ser futbolista, mi padre le quería llevar por el mundo del toro pero nada". Una confesión a la que se añadía una pulla indirecta a Ana María Aldón, madre de su hermano y protagonista actualmente de una gran crisis matrimonial que ya ha dejado caer en varias ocasiones que derivará en un divorcio de la pareja. "Él dice que es José María Ortega Jr, el apellido de la madre ni aparece, es papá, papá", sentenciaba Gloria Camila, un comentario que tanto Pipi como Nagore Robles afeaban desde plató.

Tras esto, Marco le preguntó si tenía más hermanos a lo que Gloria contestó: "no, tengo un hermano mayor", olvidando a su hermanastra, Rocío Carrasco. Sobre él, Gloria confesaba que se encuentra en un centro aunque "lleva 5 años limpio, está muy centrado, es muy buen padre". Además no dudó en asegurar que aunque "cometió errores que no justifico" es "la mejor persona que conozco".