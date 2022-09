Risto Mejide y Laura Escanes han decidido separarse tras 7 años en común en los que han formado una familia con la pequeña Roma. Así lo comunicaban a sus seguidores en sus redes sociales este domingo 25 de septiembre, dejando a todos sorprendidos. Los dos hacían pública la ruptura en sus respectivas redes sociales, donde destacaban lo bueno de su relación, su paternidad y lo mucho que ahora iban a cambiar sus vidas.

Con una cuenta atrás para hacer un comunicado y con su correspondiente post en Instagram, el presentador de 'Todo es mentira' confirmaba su separación con la influencer Laura Escanes.

"No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida", aseguraba el publicista sobre los siete años de relación. Además, le agradecía a Laura haberle hecho papá de su hija en común, Roma.

La noticia nos pilló a todos por sorpresa, y como es de esperar, las redes sociales se pusieron en marcha para hacer lo que siempre hacen: comentar una ruptura. Y al igual que con lo sucedido entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva y las infidelidades de este, Twitter e Instagram se inundaban de críticas hacía la pareja.

Unas críticas que no han gustado nada al presentador y que ha decidido responder vía stories de Instagram. "El dolor lo invade todo", así abría el comunicado Risto y confesaba que no tenía "ni fuerzas para responder a las burlas". Asimismo, deseaba que no se hablase de la "relación más intensa y duradera que ha tenido jamás" y agregaba que "ojalá todo fuese tan fácil".





Pero las palabras del presentador no solamente iban dirigidas hacía sus haters, también daba las gracias a las personas que le están apoyando en esta decisión. "Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone un pérdida de este calibre", señalaba. Además, en el comunicado calificaba la separación como "un agujero negro que se instala en el alma" y añadía: "ojalá se salga de esto".

Por su parte, Laura Escanes todavía no se ha pronunciado sobre las críticas recibidas en redes sociales.

