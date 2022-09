Cristina Saavedra ha vuelto, por fin, a su puesto de trabajo. La presentadora y periodista de La Sexta tuvo que retirarse hace algo más de un año y no se le ha vuelto a ver en antena, y poco después de empezar a faltar a su cita con los espectadores se sabía por qué: la gallega tuvo que marcharse después de que a una de sus hermanas le diagnosticaran un cáncer, que finalmente se la llevó en junio de 2021, poco después del fallecimiento de su abuela por culpa de la misma enfermedad. A Cristina le costó reponerse, y aunque parecía que poco a poco iba viendo la luz, a los pocos meses, a su otra hermana le diagnosticaron también un cáncer que no pudo superar esta pasada primavera. Para más inri, Cristina también perdía a su madrina en el verano de 2020 por culpa del covid.

La periodista ha estado hundida, pero su vuelta al trabajo le ha ayudado a esbozar una sonrisa de nuevo, y entre lágrimas (esta vez sí, de felicidad), ha celebrado junto a sus compañeros de La Sexta su vuelta a los platós, que se producía este lunes. Unos días antes se había incorporado a sus labores de redactora en la cadena, tras las cámaras, como ella misma había mostrado en sus redes sociales.

Sus compañeros han estado a la altura de las circunstancias, y es que han conseguido emocionar a la presentadora con un enorme ramo de flores y un gran aplauso. Cristina no se lo esperaba, pero lo ha agradecido de corazón, especialmente después de casi dos años de sufrimiento en los que ha vivido muchos viajes al hospital, tratamientos, noches sin dormir y, desde luego, muchas lágrimas por tantos funerales en tan poco tiempo.

Después de meses de tinieblas y oscuridad, lo que veis en este vídeo me devuelve a la vida. Hoy he vuelto a presentar y ahí estaban al final mis compañeras y compañeros. Gracias por tanto amor que me ha hecho fuerte. ❤️ https://t.co/ebC0ocHpEa — Cristina Saavedra (@csaavedra_) September 26, 2022

Desde luego, el trabajo no va a aliviar el dolor que seguramente siga sintiendo tras perder a tres seres queridos tan importantes y cercanos, pero está claro que le va a ayudar a despejarse y centrar su cabeza en otros asuntos. No cabe duda de que sus compañeros le han echado mucho de menos, y algunos como José Soto, también periodista de La Sexta, le han enviado un caluroso mensaje de bienvenida a través de las redes:

Como soy un peliculero, la imagen de @csaavedra_ presentando de nuevo me trae a la mente ‘Magnolia’ y esas pelis que tanto me gustan en las que varias personas tienen un viaje vital paralelo que acaba de cruzarse en un punto extraño pero feliz. Bienvenida. pic.twitter.com/f5xY4mpNRR — José Soto 🏳️‍🌈 (@sotosinmas) September 26, 2022