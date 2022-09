Tamara Falcó parece que después de todo el revuelo que se ha formado por su ruptura con Íñigo Onieva ha decidido hacer las maletas y alejarse un poco de este tema tan complicado que le ha tocado vivir. El pasado martes 27 de septiembre, la marquesa de Griñón se enfrentaba a las cámaras para hablar de su ruptura y daba unas declaraciones llenas de intención y de mujer empoderada. Aunque delante de los medios apareció una Tamara natural y serena, no quita que en sus ratos de intimidad vuelva a recodar todo lo que le está pasando y sufra, por lo que habría decidido poner rumbo a México. La intención de este viaje es la de ser ‘speaker’ en el XIV Congreso Mundial de las Familias 2022, el cual está previsto que comience el 30 de septiembre y termine el 2 de octubre en la Expo Santa Fe del país. Esta cita la tiene organizada desde hacía meses y la marquesa no piensa renunciar a algo que ya tenía cerrado, y que tiene que ver con el trabajo.

La hija de Isabel Preysler ha estado acompañada todo el tiempo y bien asesorada para afrontar algo tan complicado como es una infidelidad, pero ahora a Tamara Falcó le tocará continuar con sus compromisos laborales y pasará momentos a solas en los que la cabeza le dará mil vueltas, por ejemplo durante las 11 horas de vuelo.

El discurso que utilizó Tamara Falcó para dar la cara tras la ruptura pasará a la historia como una resolución de crisis perfecta, y es que la marquesa supo ser natural y generosas pese a lo difícil que era la situación. "Si todas estas noticias hubieran salido casada o peor, con familia, ya habría sido terrible. Si no llego a tener esos videos... decidí apostar por mi ex novio y lo lleve hasta el final", fueron algunas de las palabras de la marquesa que nos dejó a todos con la boca abierta.