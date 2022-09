La relación de Olga Moreno con Agustín Etienne nos ha pillado a todos por sorpresa, y es que a pesar de que hacía años que se conocían por su papel de representante de Antonio David Flores y de su hija, Rocío Flores, nunca imaginamos que los dos pudieran traspasar la línea profesional. Sin embargo, ha ocurrido, y como personajes televisivos que son no iban a tardar en salir los trapos sucios, porque parece ser que el ex socio de Toño Sanchís también tiene cosas que esconder... y que Marta López se ha encargado de airear: ¿se ha liado con él? Te contamos los detalles del nuevo culebrón en el vídeo superior. ¡Dale al 'play'!

Según la colaboradora de televisión, no han traspasado ese límite, pero sí habría habido un tonteo más que evidente, y bastante reciente, aunque aún no estaba en serio con Olga: "Me consta que no tenían ninguna relación, porque si no Agustín no me dice estas tonterías". Con estas palabras, Marta quería dejar claro que, a pesar de ese tonteo, Agustín no ha sido infiel a nadie porque él era, aún, un hombre soltero, y lo era desde su ruptura con su última pareja, Arantxa de Benito, con quien rompió en 2019 tras 6 años de amor.

Precisamente por eso, Marta asegura 'no sentirse engañada', y según sus palabras no habrían llegado a hacer nada, aunque su tonteo fue mucho antes de que Agustín y Olga hicieran oficial lo suyo hace unas semanas, aunque según puntualizó Belén Esteban en 'Sálvame' cuando salió a la luz la noticia, Olga y Agustín ya llevarían dos meses saliendo, por lo que todo se precipitó para hacerlo oficial. ¿Ha solapado, entonces, Agustín sus inicios con Olga mientras tonteaba a la vez con Marta? Esa es algo que sólo él podría responder...