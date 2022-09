Marta Riesco no puede más. La joven periodista de 'El programa de Ana Rosa' no lleva ni un año de relación con Antonio David Flores y ha superado ya el límite de tragar críticas. Tanto es así, que ha querido utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre todo lo que está teniendo que aguantar, y quiere arrancar el problema de raíz, y entre todos esos problemas a los que se está enfrentando hay uno que le duele mucho: que no paren de compararla con Olga Moreno: "Es muy doloroso", ha dicho a través de su cuenta de Instagram.

"Me duele mucho cuando ciertos perfiles de Twitter me hacen una comparativa con la anterior pareja de mi pareja y me dicen ‘ella sí que era una gran señora, y no tú que solo buscas protagonismo", ha contado Marta, a pesar de que ella ha intentado siempre mantenerse al margen, dedicarse a su trabajo como periodista y "decir que no" a todas las ofertas que se le han hecho desde la cadena: "He estado exactamente en el mismo puesto en el que estaba antes de que toda esta polémica empezase, y he estado porque así lo he decidido yo, así como decidí no ir a 'Supervivientes', así como decidí no ir al resto de realities que se me han ofrecido. Yo no me senté en el Deluxe, yo no acepté el contrato de la Fábrica de la Tele, yo no acepté las exclusivas de las revistas, yo no he aceptado hablar de nada por dinero. De nada. Me parece que es muy injusto que cada vez que se hable sobre Marta Riesco salga la gente que defiende a la anterior mujer de Antonio David, hablando de que si ‘yo sí que soy mala porque estoy encantada con la fama’ y ‘ella sí que es una gran mujer que no ha buscado el protagonismo’", ha enfatizado.

Marta Riesco Instagram

"Simplemente digo que seáis objetivos respecto a mí, que miréis qué he hecho yo. Yo no he hecho nada, yo no he aceptado nada, a pesar de que he tenido todo de una manera muy fácil: desde el momento en el que me relacionaron con él, lo tenía todo muy fácil si lo que quería era seguir el camino de hablar de mi vida privada y no trabajar en una redacción, pero no es el camino que elegí, entonces llega ya un día, cuando ya han pasado nueve meses y se sigue recurriendo a lo mismo, que ya te cansa, y sobre todo te cansa porque piensas ‘si están pensando eso de mí, ¿por qué no están haciendo la misma evaluación de la otra persona?'", se ha preguntado con hartazgo.

Marta también ha querido pedir algo aunque le parezca imposible: que le pidan "disculpas" por todo ese daño gratuito que le están haciendo, y más cuando ha sacado a relucir que hay personas que quieren hacerle mucho daño: "Hay comparativas en Twitter donde sacan una foto tuya que da pena y ponen otra donde ella está espectacular, etiquetan a mi pareja y dicen '¿pero cómo te has podido ir con ésta?'. Él está con la persona que quiere estar, basta ya de cargar el peso a la mujer de la que se han enamorado, y basta ya de hacerla de menos: no hay grandes mujeres, ni mujeres del medio, ni mujeres de baja clase; simplemente hay mujeres de las que están enamorados y mujeres de las que no están enamorados", se ha quejado.

Marta Riesco Instagram

No piensa caer en provocaciones: Marta Riesco no se va de las redes sociales

Marta sabe que hay mucha gente deseando que las críticas le hagan desaparecer de las redes, pero ha dejado claro que no piensa caer en ese hoyo, y que hay Marta Riesco para rato: "Yo no me voy a quitar las redes sociales como han hecho otras personas, porque yo trabajo con mis redes sociales, y para mí es importante también el sueldo que yo puedo tener de ellas, aparte del de mi trabajo, y tampoco me voy a quitar de las redes sociales porque me encantan: es un mundo que me encanta, que disfruto, y que tiene muchísimas cosas positivas, es algo que me encanta, que me apasiona y que hay gente a la que le gusta", ha sentenciado.