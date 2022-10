Amador Mohedano está siendo el punto de mira de todas las acusaciones de Rocío Carrasco en los últimos episodios de su docuserie 'En el nombre de Rocío'. Y es que su relación es más que tirante en la actualidad a pesar de lo cual, el hermano de Rocío Jurado se ha mostrado "muy dolido" con las declaraciones que ha hecho su sobrina en estos episodios. "Todo lo que dice me duele porque habla de cosas de las que no tiene ni idea, lo que está ocurriendo es una barbaridad, lo que está haciendo por dinero, ahí no hay amor, allá ella con las consecuencias", sentenciaba nada más entrar en directo en el nuevo programa 'Fiesta' con Emma García. Durante la conversación, él acusó a su sobrina de decir "ocurrencias de niño pequeño que no ha vivido las cosas".

Por este motivo, Amador ha reconocido que intenta no ver mucho de lo que se dice por lo que no ha visto ningún capítulo de la docuserie desde que se emitió por primera vez, pero que de una manera u otra le llega la información: "Aunque yo no lo quiera ver porque como os digo me duele, siempre hay alguien que me lo cuenta y me acaba llegando". Así ha conocido las acusaciones que vertido Rocío Carrasco sobre él, lo cual Amador considera que se trata de un comportamiento cruel y desleal hacia su persona, algo que no le gusta sufrir en su piel.

Entre las acusaciones de Rocío se encuentran las de haberse quedado con dinero de las actuaciones de Rocío Jurado y haber sido infiel a Rosa Benito con una de las coristas. Sobre esto último Amador se ha pronunciado aunque ni confirma ni desmiente las informaciones: "Se están diciendo muchas mentiras, aunque yo no fui ningún santo, pero lo que sí me duele es que digan que yo no pagaba a los trabajadores, ¿pero esto que locura es?", en relación a una acusación a la que también se han sumado algunos de los presuntos damnificados.