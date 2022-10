Pese a la emocionante despedida de Emma García el pasado mes de julio del programa Viva la vida, este no fue el final de su relación laboral con Telecinco. La cadena de Mediaset tenía previsto sustituir el formato durante los meses estivales con Ya es verano, pero parece que desde el principio se concibió como una emisión temporal, de modo que no era la solución definitiva para la franja de la tarde de los fines de semana. En realidad, el conglomerado mediático preparaba en colaboración con Unicorn Content (productora de Ya es mediodía) un nuevo magazine que volvería a contar con la presentadora para liderar el proyecto. Ahora, para arrancar el mes de octubre, llega Fiesta. Desde el 1 de octubre Telecinco amenizará las tardes de los sábados y domingos, a las 16.00.

La actualidad, la crónica social, el entretenimiento y la fuerza del directo constituirán la esencia de este nuevo formato, que continuará con la línea establecida por programas previos de Telecinco en esa franja. Por ello, contará con entrevistas e invitados destacados del mundo del corazón y un nutrido equipo de colaboradores.

💥GRAN ESTRENO💥 Los fines de semana, #FIESTA con @EmmaGarciaWeb 💖

➡ Sábados y domingos a partir de las 16:00h en @telecincoes

💥GRAN ESTRENO💥 Los fines de semana, #FIESTA con @EmmaGarciaWeb 💖

➡ Sábados y domingos a partir de las 16:00h en @telecincoes pic.twitter.com/GX8rBHAl8y — Unicorn Content (@unicorntves) September 27, 2022

Fiesta: colaboradores del magazine de Emma García en Telecinco

Aunque aún faltan confirmaciones, ya se conocen algunos de los nombres que acompañarán a Emma García en su nueva aventura televisiva. Fiesta contará con María Verdoy, aunque esta vez como copresentadora, según publicó Semana. Entre los colaboradores podremos ver a Marta Riesco, Makoke, Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y Ana María Aldón.

