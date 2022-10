Al igual que Leire Martínez y Amaia Montero, la historia de Marta Sánchez y Vicky Larraz está marcada por 'Olé, olé'. Tres décadas después de que la primera entrara a sustituir a la segunda en uno de los grupos que marcó la década de los 80 y su vida. En pleno éxito Vicky decidió marcharse para emprender en solitario, y con Marta al frente la banda vivió grandes momentos lo que generó una tirantez y rechazo públicos que ha durado los últimos 30 años. Por eso Vicky ha querido dar un paso y acudir a 'Déjate querer' para limar asperezas en público y confesar que, aunque nunca se ha conocido, el paso del tiempo las ha hecho estrechar los lazos. Aunque no es la primera vez que se ven en un plató.



Emocionada, Vicky confesaba que "realmente éramos dos extrañas unidas por una circunstancia", el conjunto 'Olé olé' y que cuando regresó a España para reflotar la formación ella sabía que Marta "era esencial para que eso tuviera el alma que tenía que tener", algo que hizo que la pidiera ayuda. "Te lancé mi corazón y en ese momento apostaste, no por Olé Olé, por mi, porque tú sabías lo que significaba para mi".

Telecinco

A las dos artistas se le saltaban las lágrimas mientras Vicky Larraz confesaba que el hecho de que Marta Sánchez, que participa en una campaña por la investigación del cáncer, aceptara su S.O.S. supuso un antes y un después en ella: "ahí te conocí como persona, artista, tu generosidad, y para mi cambió toda nuestra relación". "Quiero que sepas y que sientas, y dejarlo bien claro, que aquí estoy para lo que necesites, siempre", añadía Vicky.

Toda una declaración de intenciones que Marta acogió recordando que ella nunca había hablado mal de Vicky y que aunque "me tenías manía, pero nunca te lo tuve en cuenta". Ante lo que Toñi Moreno apuntillaba que era lógico que Larraz tuviera celos de Marta puesto que lo hacía a la perfección. "Bueno, Vicky tenía tres o cuatro años rodados de carretera y manta y se manejaba estupendamente con el público y eso me daba mucha inseguridad". Finalmente, la pareja de artistas ha confesado que ahora su relación está perfecta, algo que han demostrado cantando uno de los himnos de 'Olé olé': No controles.