24 horas después de que la diseñadora debutara como colaboradora del nuevo programa 'Fiesta' de Telecinco y asegurara a Emma García que entre ella y el diestro ya solo había cordialidad y respeto , hemos podido ver al torero llegando a su casa a las afueras de Madrid. "Estoy mucho más tranquila, sigo con mi tratamiento yHay cordialidad y respeto, hacemos todo de la manera correcta por el hijo maravilloso que tenemos en común, pero lo único que hay entre nosotros es eso, cordialidad y respeto" decía la gaditana sobre su matrimonio roto. "No hacemos planes de pareja, por supuesto que no, pero hacemos planes con nuestro hijo... Lo importante es que el niño tenga toda la atención de sus padres", decía Ana María que ya no se refiere a Ortega Cano como mi marido sino como el padre de mi hijo.

Al día siguiente de las palabras de Ana María Aldón, hemos podido ver a José Ortega Cano llegar en bicicleta a su domicilio, en las primeras imágenes tras la confirmación p0r parte de su ex de su ruptura, aunque no ha querido responder a las preguntas de los reporteros.

Gtres

Serio y cabizbajo, Ortega Cano no ha dicho ni una palabra sobre las palabras de Ana María Aldón dando por roto su matrimonio aunque no es la primera vez que habla así de su relación. El torero se ha limitado a abrir la puerta, entrar su bici y cerrar la puerta sin querer comentar ninguna de las palabras de la madre de su hijo pequeño a pesar de las preguntas de los reporteros que le esperaban a las puertas de su vivienda.

El anuncio de Ana María Aldón sobre su ruptura con Ortega Cano se ha producido solo unos días después de celebrar su cuarto aniversario de boda y tras diez años de relación. ¿Habrá anuncio de separación o divorcio?

