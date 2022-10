Patricia Rite comunicaba a sus seguidores una noticia inquietante sobre su cáncer. La influencer, que se hizo muy conocida por haber sido una de las pretendientas de programa de Telecinco y Cuatro 'Mujeres y Hombres y Viceversa', le detectaron hacer cuatro años un melanoma que había llegado a estadio tres. Desde entonces lucha contra la enfermedad, que ahora necesita un nuevo tratamiento, tal como ella ha comunicado en su cuenta de Instagram.

"Acabamos de salir de la oncóloga y nada dice que me toca correr un poco más", comenzaba diciendo la joven de 30 años. En ese mensaje en sus redes también aprovechó para comunicarle a la familia de cómo había ido la visita al médico. "La quimio antigua no ha permitido frenar el cáncer y ha aumentado en pelvis, hueso, por ahí algo he oído de la barriga y el riñoncito", decía con una actitud de humor. "Hemos tomado la decisión de empezar una quimio diferente puesto que la otra ha tenido muy buenos resultados a lo largo del tiempo y pensamos que esta nueva también lo tendrá".

"Estoy feliz familia, primero porque soy muy afortunada de tener a la familia y amigos que tengo y segundo porque sigo aquí luchando y me encuentro fuerte y con ganas", hacía ver Patricia con bastante optimismo. Aunque seguro que tiene momentos en dónde las fuerzas flaquean, la influencer siempre intenta mantener un actitud optimista ya que eso también es muy importante a la hora de enfrentarte a una situación bastante complicada como la que tiene ella.