El diseñador Francis Montesinos fue atacado en su casa el pasado domingo por la tarde. Según las primeras investigaciones policiales, dos jóvenes encapuchados, que ya han sido detenidos, se habría presentado en la casa que el diseñador tiene en la localidad valenciana de Liria, con intención de asaltarle y extorsionarle. Al parecer, el atacante iba con intención de pedirle dinero a cambio de unos vídeos muy comprometidos, y al negarse el modisto a ceder al chantaje, tuvo lugar una fuerte trifulca que acabó con Montesinos maniatado y con un ataque de ansiedad, por lo que tuvo que ser atendido por los servicios médicos e ingresado en el hospital, ya que sufre problemas cardíacos.

Según las primeras informaciones que se manejan sobre el suceso, el propio diseñador, dentro de su discreción, no habría querido que todo esto saliera a la luz, pero tal fue la magnitud de la pelea que hubo en la casa que fueron los propios vecinos los que tuvieron que avisar a la Policía.

Francis no pudo identificar a ninguno de los dos detenidos, ya que iban con el rostro tapado cuando se produjo la trifulca, pero han sido las pesquisas policiales las que han conseguido dar con ellos; unas pesquisas que han ido a dar con un tercer joven que hace un mes se presentó en la misma casa e intentó extorsionar al modisto igualmente con un vídeo que le haría quedar muy mal si viera la luz. Montesinos, en ese momento, decidió no denunciar nada, aunque tras el ataque, al día siguiente, sí quiso contar y ratificar con una denuncia lo que había pasado.