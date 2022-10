Isabel Pantoja se podría enfrentar a un nuevo problema judicial. Como podrás leer en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, cuando queda menos de mes y medio para que la madre de Kiko Rivera arranque su gira americana, una nueva demanda podría amargarle sus planes. El pasado 29 de septiembre, la tonadillera recibía un burofax por parte de un conocido bufete de abogados, siguiendo instrucciones de una empresaria marbellí, en el que se le advierte de lo siguiente: "Le comunico que este despacho profesional ha sido contratado a fin de iniciar acciones legales por incumplimiento profesional realizado a mi representada". Fue Luis Rollán en el programa 'Fiesta' de Emma García en Telecinco, quien reveló los detalles de este posible nuevo problema judicial para la madre de Isa Pantoja.

Al parecer, Isabel Pantoja conoce, en el 2019, a una empresaria de Marbella, que es quien le organiza el concierto en el Wizink Center en Madrid, en marzo de 2020, pocos días antes del comienzo de la pandemia. Después, esta misma empresaria se pone en contacto con una productora de espectáculos en Estados Unidos para ofrecerle la posibilidad de que sean ellos quienes realicen la producción de los conciertos de la cantante en territorio americano. Tras 'varias conversaciones', la empresaria marbellí cierra un contrato de exclusividad con la ex mujer del CEO de la empresa americana en el que se refleja que durante los próximos cinco años serán ellos quienes ejerzan de empresarios de la tonadillera en USA. A partir de entonces, según relata esta profesional del espectáculo en el burofax, se realiza un calendario de fechas y de ciudades. Pero ante la negativa del gobierno americano en 2020 de conceder la visa de trabajo a la cantante, el proyecto se detiene, hasta que se resuelva este inconveniente.

Gtres

Pero, el pasado verano, se anuncia que Isabel Pantoja ofrecerá una gira americana en noviembre de 2022 pero la sorpresa llegó cuando se desveló que la empresa española a la que Agustín Pantoja, hermano y mánager de Isabel, habría encargado la gira sería la de Eduardo Guervos, Paneles Portadores S:L, ex manager de Camilo Sesto, y no la de Marbella. Es por esta razón que la empresa ahora estaría demandando a Isabel Pantoja, con quien asegura que realizó un acuerdo verbal, que no escrito, que estaría respaldado por conversaciones, audios, en donde la cantante daba luz verde al proyecto. La demanda por incumplimiento se extendería a la empresa americana.

Gtres

DIEZ MINUTOS se ha puesto en contacto con Eduardo Guervos, actual empresario de la gira americana, y nos ha asegurado que él firmó un contrato con Agustín Pantoja y que, en consecuencia, no tendría ninguna responsabilidad en este embrollo de contratos y empresas. Además, Isabel Pantoja tiene otro problema a la hora de poder viajar a Estados Unidos: debe conseguir una visa de trabajo y, para ello, debe realizar una entrevista en el embajada de USA en Madrid pero todavía no tendría fecha para la misma. Sin ese requisito, no podría entrar en el país.

Gtres

Pero no todo es malo para Isabel Pantoja. Su hijo, Kiko Rivera, acaba de confesar que está un poco más cerca de su madre, intentando solucionar sus diferencias y que, incluso, estaría dispuesto a renunciar a la herencia de su padre. Sin embargo, las cosas entre el DJ y su hermana Isa Pantoja han empeorado. Después de un nuevo ataque del marido de Irene Rosales contra la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', la joven ha tachado a su hermano de 'ser despreciable' y no quiere volver a saber nada de él.