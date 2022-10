Jesús Calleja, uno de los rostros más reconocidos de Mediaset, ha tenido que pasar por quirófano tras sufrir "un pequeño percance", como él mismo ha contado en un vídeo en su Instagram. El aventurero explica, aún desde la habitación del hospital, que ha sufrido una luxación en el hombro, pero que no era la primera vez. "Estoy aquí con un buen amigo, el Dr. Xavier Mir. Es un buen amigo y yo un buen cliente, porque es la quinta vez ya. Me coge los tendones, me los une y me deja... increíble lo que hace este hombre", afirma Calleja.

El presentador de 'Volando voy' (Cuatro) también desvela que Mir es una persona muy especial en su vida, le conoce desde hace 18 años y sentencia que: "gracias a él, estoy en la tele". Ante tanto halago, el doctor añade en el vídeo que lo que ha hecho su equipo es "ponerlo todo en su lugar para que su organismo que es sano, le cure". Eso sí, Calleja no oculta que no es muy buen paciente porque siempre "corta a la mitad los plazos" (de tratamiento), algo que al médico le da auténtico "pavor que no siga".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Para el aventurero, el Dr. Xavier Mir "hace siempre de una forma casi de ciencia ficción". Y eso unido, a las sesiones con sus fisios ha hecho que, apenas 48 horas de la operación, pueda estar operativo. Pero Calleja añade que no todo es medicina: "He de decir que mi cabeza hace lo suyo, actitud súper positiva y gestión del dolor".

El post de Jesús se ha llenado de 'Likes' (lleva más de 36.000 en diez horas) y mensajes de ánimo, entre ellos, los del deportista Sául Cravioto y el actor Miguel Ángel Muñoz.



Ya es la quinta vez que se pone en manos del equipo del doctor Mir y es que los "percances' parecen algo habitual en la vida del aventurero. En marzo de 2019, Calleja se rompió la clavícula tras un accidente de bici la localidad de Santa Colomba de Samora (León) y tuvo que pasar por el quirófano para ser operado por el Dr. Mir. Apenas 4 días después de la operación, lejos de guardar reposo, salió a correr por la montaña y a coger la bicicleta.